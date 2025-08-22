Pobjeda zviždačice! Sud odbacio prijave protiv Adrijane Cvrtile: 'Radila sam savjesno sve...'

Kazneni sud u Sisku odbacio je kaznene prijave za neovlašteno snimanje protiv zviždačice Adrijane Cvrtile i kazneni progon koji su pokrenula trojica bivših kutinskih vijećnika što je, po njenim riječima, presedan u sudskoj praksi u Hrvatskoj jer su do sada takvi predmeti redovito prihvaćani.

Trojicu tadašnjih gradskih vijećnika Dražena Kindermana, Darka Kouseka i Davora Kljakića te gradonačelnika Kutine Zlatka Babića Cvrtila je 2021. prijavila Uskoku za kaznena djela korupcije i trgovanja utjecajem.

Kao dokaz priložila je tajno snimljene audio zapise koje je kao zakonit dokaz prihvatio Visoki kazneni sud. Početkom ove godine počelo je suđenje protiv Babića i trojice bivših gradskih vijećnika koje se na Županijskom sudu u Zagrebu nastavlja ročištem zakazanim 24. rujna.

Kinderman, Kousek i Kljakić kazneno su prijavili Cvrtilu za “neovlašteno zvučno snimanje i prisluškivanje” unatoč tome što imaju potvrđenu optužnicu Uskoka za kazneno djelo trgovanja utjecajem i podmićivanja zastupnika za što je suđenje u tijeku.

Općinsko državno odvjetništvo u Sisku je sve tri kaznene prijave 1. lipnja 2023. odbacilo uz obrazloženje da nema kaznenog djela ako su snimke napravljene u javnom interesu. Cvrtila je sporne snimke predala dnevniku "24 sata", a prenijeli su ih i ostali mediji.

Nakon toga Kljakić je odustao od kaznenog progona, a Kinderman i Kousek su odlučili preuzeti kazneni progon. U kolovozu ove godine Općinski sud u Sisku je donio dva rješenja da nema kaznenog djela neovlaštenog zvučnog snimanja i prisluškivanja te je obustavilo dva kaznena postupka od strane Kljakića i Kindermana protiv okrivljenice Cvrtile.

“Pomalo presedanska odluka suda no sretna sam jer je pravedna”, kazala je Cvrtila. Dodala je i da se bojala dugotrajnih i skupih sudskih postupaka iako nije kriva. "Radila sam po savjesti te sam kaznena djela medijski razotkrila putem '24 sata' u rujnu 2021. godine, a zbog toga sam pretrpjela osvetu, u vidu 15-tak kaznenih prijava od osoba koje sam kazneno prijavila i koji su Uskokovi okrivljenici te ostala bez posla”, zaključila je Cvrtila.