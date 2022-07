Detalji bijega iz zatvora: Bila su dvojica, savladali su čuvara i preskočili zid. Uhvatili su ih!

Bio sam u prolazu i čuo krik. U tom trenutku izletjeli su pravosudni policajci ili čuvari, nisam siguran. I krenuli su prema pijaci u potragu za bjeguncem, ispričao nam je čitatelj o jutarnjoj drami u Osijeku u srijedu.

Osječka policija potvrdila nam je da su u 10.05 dobili dojavu o bijegu iz zatvora.

- Bjegunac koji je preskočio ogradu je vrisnuo, vjerojatno jer se izrezao na žicu koja je iznad ograde - dodao je čitatelj.

Kako smo doznali, dvojica zavorenika su pobjegla iz zatvora. Prije toga jedan od njih savladao je zatvorskog čuvara. Preskočili su zid i potrčali. Iz ministarstva pravosuđa potvrdili su nam da su obojicu uhvatili i vratili ih u zatvor.

- Utvrđujemo sve okolnosti i ako uvidimo da je došlo do propusta, temeljem toga ćemo dalje postupati - rekla je za 24sata Martina Andrijević, glasnogovornica ministarstva pravosuđa.

I prošli mjesec pokušaj bijega

Prošli mjesec je iz istog zatvora pokušao pobjeći 17-godišnjak.

On je bio u istražnom zatvoru, preskočio je nekoliko metara visoku betonsku ogradu zatvorskog dvorišta i zbrisao. No uhvatili su ga u manje od sat vremena i to na osječkoj promenadi, na šetalištu.

Osječki zatvor je u središtu grada, preko puta glavne osječke tržnice.

