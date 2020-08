Pobjegao u Srbiju: Optužen je da je bivšu ženu ubio u Trogiru

Željku Tukiću (68 ) u rujnu treba početi suđenje za ubojstvo dr. Asje Tukić 2018. u Trogiru. On je u Mokroj Gori, blizu sela Emira Kusturice i sudske pozive ne prima

<p>Prvo ročište u slučaju ubojstva doktorice <strong>Asje Tukić</strong> (61), koja je izbodena nožem u svom stanu u Trogiru u kolovozu 2018., trebalo bi se održati 14. rujna na Županijskom sudu u Splitu. No pitanje je hoće li se i održati jer optuženi za ubojstvo, bivši suprug liječnice, <strong>Željko Tukić</strong> (68), nije dostupan.</p><p>Kako doznajemo, on je u Srbiji, a zadnja poznata adresa na koju je u ožujku uredno primio poziv za suđenje bila je na području Mokre Gore, u osnovnoj školi u kojoj radi njegova supruga i u kojoj živi s njom i s njihovo troje djece.</p><p>Na jednom od brda koja okružuju selo nedaleko od Užica je i Drvengrad, etnoselo koje je sagradio redatelj <strong>Emir Kusturica</strong>.</p><p>Ročište u ožujku odgođeno je zbog situacije s korona virusom. Nakon toga zakazano je novo ročište. Tukiću je poslan poziv u srpnju, no taj poziv nije primio, odnosno vratio se na sud. Sad mu je otišao treći poziv, no u kojem je statusu pošiljka, nije poznato. Podsjetimo, terete ga da je 6. kolovoza 2018. od 10.35 do 10.50 sati došao u stan znajući da je Asja sama te je oštrim predmetom izbo po prsima i leđima. Od zadobivenih ozljeda na mjestu je preminula.</p><p>Tukića su uhitili pet dana nakon ubojstva. Prije toga bio je i na sprovodu ubijene. Policija mu je srušila alibi jer su ga uočili na snimkama videonadzora trogirskoga kolodvora i benzinske crpke. U Trogiru je nosio bijelu kapu, no svjedok koji ga je vidio na mostu naveo je kako ju nije imao. Očito je, navodi se u optužnici, Tukić nosio kapu u Trogiru kako bi prikrio lice zbog nadzornih kamera.</p><p>Utvrđeno je i da je žrtva posljednji poziv uputila optuženom. Njezin mobitel zadnji je poziv zabilježio oko 10.45 sati. Malo kasnije pokušali su je kontaktirati pristigli gosti, no ona se nije javljala na telefon. Gosti su potom nazvali njezinu kći, a ona je zabrinuta pozvala oca da provjeri gdje je Asja. Upravo je Tukić pronašao žrtvu u apartmanu. Tijekom istrage provjereni su turisti koji su to jutro napustili apartman, kao i oni koji su trebali doći.</p><p>Jedan od najvažnijih dokaza u istrazi ubojstva pronašla je bivša Miss Hrvatske <strong>Fani Čapalija</strong>. Radi se o tenisicama i čarapama koje je pronašla na plaži. Fani živi u Arbaniji, nedaleko od kuće u kojoj su apartmani ubijene. Ona je Tukića često viđala kako tamo dolazi biciklom, a vidjela ga je i tog dana kad je ubijena Asja. Dva dana poslije na plaži ispod apartmana našla je dokazni materijal.</p><p>Fotografirala je sve i predala čovjeku koji ih je stavio u vrećicu i odnio policiji. Radilo se o tenisicama broj 45 i paru bijelih čarapa veličine od 39 do 42. Tenisice su veće od Tukićeva broja, no čarape su u njegovoj veličini.</p>