Počela berba mandarina u Opuzenu, u 2024. svaki Hrvat pojeo je po osam kilograma

U dolini Neretve počela je berba mandarina, jedne od najvažnijih poljoprivrednih kultura Dubrovačko-neretvanske županije, a na početku berbe u Opuzenu bio je ministar poljoprivrede David Vlajčić. Mandarine se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji uzgajaju na gotovo 1220 hektara, a proizvodnjom se bavi oko 995 poljoprivrednih gospodarstava. Zbog koncentracije proizvodnje upravo je u dolini Neretve problem sredozemne voćne muhe posljednjih godina jedan od važnijih izazova za proizvođače.

Ministar Vlajčić rekao je da se problem mora rješavati kombinacijom više dostupnih metoda.

"Na temelju analize Agromediteranskog fakulteta u Splitu zauzeli smo stav da se problem suzbijanja sredozemne voćne muhe mora rješavati sveobuhvatnim pristupom i kombinacijom dostupnih metoda", rekao je Vlajčić.

Prema njegovim riječima, Dubrovačko-neretvanska županija, zajedno s jedinicama lokalne samouprave i uz stručnu podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH), preuzet će odgovornost za provedbu odabranih mjera.

Za sljedeću godinu pripremit će se odluka kako bi se s provedbom predviđenih mjera moglo početi već u siječnju.

Hrvatska je prošle godine proizvela oko 46.650 tona mandarina, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Prema podacima AGRI DATA-e, Hrvatska je 2025. činila 4,4 posto proizvodnje mandarina u Europskoj uniji.

Istodobno, samodostatnost Hrvatske u proizvodnji mandarina 2024. godine iznosila je 97 posto, dok je potrošnja bila gotovo osam kilograma po stanovniku.

Ministar je tijekom obilježavanja početka berbe govorio i o konkurenciji uvoznog voća te važnosti jasnog označavanja podrijetla proizvoda.

"Nitko se ne boji uvozne konkurencije, ali hrvatski proizvod mora biti jasno označen kako bi potrošač znao što i čije kupuje. Odabirom hrvatskih proizvođača izravno podržavamo našu poljoprivredu", poručio je.

Nakon početka berbe Vlajčić je obišao Otkupni centar Arivera Fruit u Opuzenu, gdje se upoznao sa stanjem otkupa i plasmana ovogodišnjih mandarina.