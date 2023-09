Počela izgradnja novog Zavoda za dječju onkologiju: Do 2026. i nova bolnička zgrada s garažom

Za ministra zdravstva nema ljepšeg trenutka nego kada može svjedočiti ovako velikim infrastrukturnim, ali i reformskim iskoracima koji se dešavaju unutar zdravstvenog sustava, poručio je ministar zdravstva Vili Beroš na otvaranju radova u KBC-u Zagreb gdje se gradi novi Zavod za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju.

A izgrradit će se i nova bolnička zgrada u kojoj će biti suvremeni medicinski centar europskog nivoa.

- Velika su ulaganja u KBC Rebro, 153,9 milijuna eura uloženo je u ova dva velika projekta, a to su projekt faze III te renoviranje Zavoda za hematoonkologiju s transplatacijom matičnih krvotvornih stanica. Od početka 2016. smo u KBC Rebro uložili ukupno 377,7 milijuna eura. U mandatu ove Vlade će na taj način do kraja u realizaciju svih projekata biti ukupno uloženo 2,1 milijardu eura za zdravstvenu infrastrukturu. To će, uključujući sveobuhvatnu reformu, svakako garantirati bolji, učinkovitiji, funkcionalniji, dostupniji i kvalitetniji zdravstveni sustav u buduće za sve naše građane. Mislim da je to najbolji način na koji pokazujemo jasnu strategiju i viziju razvoja zdravstvenog sustava, iz dana u dan svjedočimo konkretnim iskoracima na tom tragu s konačnim ciljem održivog zdravstvenog sustava s pacijentom u fokusu - kazao je ministar.

Izgradnja Zavoda na vrhu postojeće zgrade Rebra, na četvrtom i petom katu, kao i izgradnja novih zgrada financirat će se iz Državnog proračuna, Operativnog programa konkurentnost i kohezija, Fonda solidarnosti, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, zajma Svjetske banke, a za Zavod su prikupljene i donacije.

- Kao što znate formirali smo Zakladu na inicijativu roditelja i prikupili značajan dio sredstava, 2,7 milijuna eura, na računu još imamo 750.000 eura, koje ćemo upotrijebiti za opremanje kada ova faza izgradnja, koja je planirana u roku od osam mjeseci, završi. Hvala Zakladi i svim roditeljima - istaknuo je Ćorušić.

U novu bolničku zgradu na 35.000 kvadrata, koja će imati šest katova, smjestit će se odjeli ortopedije, oftalmologije, transfuziologije, radiologije, patologije i citologije te Hrvatska banka tkiva i stanica, ljekarna i kuhinja kao i pomoćni prostori. Imat će 197 kreveta, a projektirana je za 805 djelatnika. Unutar zgrade će biti i dva atrija koja će omogućiti u svim prostorima prirodno osvjetljenje.

Kraj nove zgrade će biti i nova garaža na pet etaža s kapacitetom 1065 parkirnih mjesta, a na krovu će biti i heliodrom.

- Ovolike investicije nikada nismo imali u našoj bolnici, a vjerojatno ni u Hrvatskoj. Važno je ulagati u zdravstvenu infrastrukturu, no ne smijemo zaboraviti ljude - dodao je ravnatelj KBC-a Ante Ćorušić.

Dakle, krajem svibnja iduće godine bi dječja hematologija Rebro, kazao je, trebala biti u punom pogonu na 2500 kvadratnih metara prostora. Nova zgrada s garažom trebala bi biti gotova do 2026.

Na svečanosti početka radova bio je i premijer Andrej Plenković.

- Ova ogromna investicija u KBC Rebro u mandatu naše Vlade veliki je signal privrženosti da ulažemo u zdravstvenu infrastrukturu, 377 milijuna eura je ogroman novac. To je jasna poruka da želimo veću kvalitetu hrvatskog zdravstva. Rebro raste i to na izrazito kvalitetan način. Ovo je sjajan primjer dobrog upravljanja, ali i brige Vlade - poručio je.