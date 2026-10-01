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OGLASIO SE SINDIKAT

Prvi arbitražni sastanak u ZET-u gotov, bez konkretnih dogovora

Piše 24sata, HINA,
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Prvi arbitražni sastanak u ZET-u gotov, bez konkretnih dogovora
Zagreb: Štrajk vozača ZET-a, vozači tramvaji stoje na Remizi | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Arbitraža u radnom sporu je alternativni način rješavanja sporova u kojem poslodavac i radnik, umjesto odlaska na sud

Prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka, završio je bez konkretnog dogovora, no dogovoreno je da se ne iznose pojedinosti u javnost, rekao je u četvrtak navečer predsjednik Sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić.

Sastanak je održan dan nakon što su sindikati obustavili trodnevni štrajk u Zagrebačkom holdingu i ZET-u za koji je Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom odlukom utvrdio da je nezakonit.

Jozić je u izjavi za Hinu rekao kako se očekuje da bi moglo biti održano nekoliko sastanaka.

Arbitar je sudac Visokog trgovačkog suda koji će o tome dati svoj sud i njegova odluka je konačna, dodao je Jozić.

Procijenio je da bi arbitraža mogla potrajati desetak dana, a smatra da je to nešto što se trebalo ili moglo napraviti puno prije.

I to bi bila smjernica za organiziranje štrajka i koji poslovi moraju funkcionirati, a zbog čega je, nažalost, i presuda Županijskoga suda bila u korist poslodavca, jer nije bio utvrđen broj izvršitelja nužnih poslova, dodao je Jozić.

Upitan kada će biti podnesena žalba Vrhovnom sudu na odluku Županijskog suda o nezakonitosti štrajka rekao je kako bi to možda moglo biti već u petak ili u ponedjeljak, ali da će svakako biti podnijeta u roku.

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