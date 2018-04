Počela sanacija, Duspara tvrdi: 'Taji se što se ovdje dogodilo'

Pripreme za sanaciju zone ekološkog incidenta u srijedu na zapadnom ulazu u Slavonski Brod počele su u utorak ujutro, a gradonačelnik Mirko Duspara, koji je stajao po strani i pratio radove, rekao je kako je to trebalo odmah učiniti te da je Grad naručio neovisnu analizu zagađenog tla i učinit će to i za vodu.

POGLEDAJTE VODU:

[video: 1199275 / ]

Istjecanja naftnih derivata iz pet kilometara dugog produktovoda koji vodi prema rafineriji nafte u Bosanskom Brodu dogodio se tijekom tlačne probe produktovodnih cijevi koje bi trebale biti prenamijenjene u plinovod. Plinofikacija rafinerije dogovorena je prekograničnim protokolom između Hrvatske i Republike Srpske (BiH) s ciljem modernizacije proizvodnje u rafineriji i smanjenja onečišćenja zraka na koje stanovnici Slavonskog Broda upozoravaju već 10 godina.

Radove na sanaciji izvodi tvrtka AEKS koja je bila angažirana i u srijedu, kada je na mjestu incidenta s površine uklonjen samo sloj zemlje i trave do dubine od desetak centimetara. Nezadovoljan provedenom sanacijom i izostankom analize uzoraka onečišćenog tla, slavonskobrodski gradonačelnik Mirko Duspara angažirao je neovisnu analizu zagađenog tla te je najavio da će isto učiniti i s vodom s izvorišta koje je bilo glavni opskrbljivač vode za Slavonski Brod i okolicu.

"Ovo je trebalo obaviti već u srijedu, a oni to obavljaju 6-7 dana kasnije. Nisu odrađeni nalazi prvog dana. Ovdje imamo puno pravo reći da se taji što se dogodilo na terenu. Normalno je da Crodux kaže da to nije istina, ali zašto onda danas rade sve ovo", rekao je Duspara, koji je po strani pratio razvoj događaja na mjestu incidenta.

Duspara je danas ponovno podsjetio da još nema rezultata nalaza analize vode od 1. travnja.

"Mi radimo svoju analizu tla, jer se aljkavo radilo i analize nisu napravljene od državnih institucija. S obzirom na to da se ovdje vode zakulisne igre, radit ćemo i nezavisnu analizu vode", izjavio je Duspara.

Stanovnici Slavonskog Broda i šest okolnih općina od petka se pitkom vodom opskrbljuju iz cisterni i spremnika raspoređenih uz vrtiće, škole, mjesne domove. Opskrba vodom protiče za sad bez problema.

U ponedjeljak je započelo i spajanje slavonskobrodskog vodoopskrbnog sustava na vodocrpilište u Sikirevcima. Voda bi iz tog vodocrpilišta u Slavonski Brod trebala stići krajem tjedna. Brođani bi vodu za piće nakon ispiranja cijelog sustava trebali imati za desetak dana.

'Moguće je da je produktovod popucao dužinom cijele trase!'

Iz Zelene liste osvrnuli su se na ekološli incident pucanjem produktovoda kod Slavonskog Broda te upozorili kako je moguće da je stara cijev popucala na desecima mjesta duž trase od oko 4,8 kilometara, kroz cijelu vodozaštitnu zonu. Ističu kako nakon incidenta Ministarstvo zaštite okoliša nije odmah poslalo inspekciju, već tek nakon katastrofe sa zagađenjem pitke vode na području Slavonskog Broda.

- Do danas nalazi inspekcije nisu javno dostupni, a nije ispitana cijela trasa produktovoda te nisu započeti iskopi na mjestu gdje je vidljivo zagađenje kako bi se utvrdilo činjenično stanje - upozoravaju.

Priopćenje Zelene liste donosimo u cijelosti.

''Zelena lista dala je potporu prosvjedom i nizom aktivnosti građanima Slavonskog Broda u borbi za njihovo temeljno pravo - čisti zrak, a sada ih podržavamo u borbi za pravo na zdravu i čistu vodu.

Izravnim dogovorima s Rusijom dogovoreno je da se hitno plinificira rafinerijska energana i time ne u potpunosti, ali značajno smanji zagađenje zraka. Pozdravili smo takvo rješenje, premda smo već onda upozorili da je država bez natječaja(!) dala određenim tvrtkama pravo na korištenje infrastrukture u državnom vlasništvu (Plinacroa), napose bivšeg produktovoda kojim se iz rafinerije prije rata prevozio benzin. Tražili smo čak tada da tvrtke generala Čermaka koje će ostvarivati profit koristeći tu infrastrukturu, dio toga profita isplate lokalnoj samoupravi, Gradu Slavonskom Brodu, općini Sibinj, pa možda i Brodsko-posavskoj županiji kako bi se sanirale posljedice zagađenja na zdravlje stanovnika i barem djelomično nadoknadi dugogodišnja šteta.

Umjesto toga, prije tjedan dana počeo se ispitivati stari produktovod pod pritiskom, to jest može li se plin u suprotnom smjeru od predviđenoga inženjerskim rješenjima (iz Hrvatske u rafineriju) prevoziti kroz staru instalaciju produktovoda. Napominjemo da su cijevi gotovo pola stoljeća stare, a od rata, dakle 28 godina nisu u funkciji. Pritisci plina su i višestruko veći od pritisaka predratno transportiranih fluida, a cijevi su u zemlji desetljećima. Krajem prošloga tjedna primijećeno je istjecanje naftnih produkata iz cjevovoda na ulazu u Slavonski Brod, u vodozaštitnoj zoni Jelas. Premda se radi o maloj količini, podsjećamo da su to ugljikovodici koji su dospjeli do površine (s dubine veće od 1.50 na kojoj se nalazi cijev produktovoda), pa je količina nafte koja je iscurila iz cijevi i dolje sigurno značajno veća. Nažalost, postoji vjerojatna mogućnost da je stari produktovod popucao na mnogim mjestima, možda na desetke i stotine mjesta duž trase od 4.8 kilometara od visećeg mosta na Savi do ulaza u Slavonski Brod, to jest kroz cijelu(!) vodozaštitnu zonu. Odmah nakon toga, primijećeno je zagađenje vode u zdencima gradskog vodovoda, koje je prije incidenta bilo oko 1 mikrogram po litri, a nakon njega 500-777 mikrograma (50 mikrograma je dopuštena razina).

Najveći problem je nastao što su svi zdenci kao i tvornica vode i voda unutar gradskog vodovoda zagađeni takvim količinama koje se neće moći isprati iz sustava mjesecima pa i dulje!

Glavni skandal ove priče je što je tvrtka ispitivala prastaro postrojenje suprotno njegovoj namjeni sve u cilju ubrzanja poslovanja s Rusima i početka ostvarivanja profita, bez da je upozorila gradske vlasti ili upravu Vodovoda o iznimno rizičnom postupku.

Nadalje, kad je došlo do incidenta, sanirali su ga sami, tek uz prisutnost policije i vatrogasaca, tvrdeći da se radi o manjoj površinskoj ekološkoj neugodnosti, a nisu obavijestili lokalne vlasti niti civilnu zaštitu. Umjesto da iskopaju sve do dubine cjevovoda i prouče stanje, pa eventualno kopaju duž cjevovoda skroz dok nailaze na propuštanja derivata, oni su samo skupili gornjih desetak centimetara na mjestu samog incidenta i tvrdili da je to cijela šteta.

Ministarstvo nije na vrijeme poslalo inspekciju, već tek nakon katastrofe s kolapsom opskrbe vodom i najavljene posjete premijera Plenkovića. Do danas nalazi inspekcije nisu javno dostupni, a nije ispitana cijela trasa produktovoda te nisu započeti iskopi na mjestu gdje je vidljivo zagađenje kako bi se utvrdilo činjenično stanje.

Očito se policija i inspekcije u ovom slučaju ponašaju blagonaklono prema određenoj tvrtki i nastalom zagađenju jer procedura iskopa sve naftom natopljene zemlje je temelj bilo koje sanacije i utvrđivanja činjeničnog stanja. Cjevovod ima volumen od 600.000 litara , ne zna se koliko je prastarih derivata bilo u njemu, ali svakako na tisuće litara... ako je procurio na još kojem mjestu, šteta za zdence je trajna!

Ne prejudiciramo krivnju, ali okolnosti i dokazi upućuju na povezanost testiranja produktovoda s tisuću puta većim onečišćenjem ugljikovodicima u crpilištima brodskog vodovoda i to je očito svima osim mjerodavnim institucijama.

Tražimo da se dnevno objavljuju najnoviji nalazi analize vode.

Tražimo hitnu policijsku istragu i reakciju državnog odvjetništva, a od države da nadoknadi štetu građanima koji danima kupuju vodu, ne koriste ju (a dobit će račune) te poduzeću Vodovod koje je trajno izgubilo izvore s preko 300 litara vode u sekundi i morat će ih bojimo se zauvijek, nabavljati drugdje kako bi Brođani i okolica (gotovo 90.000 ljudi) imali osnovno ljudsko pravo u Europi u 21. stoljeću: sigurnu i pitku vodu."