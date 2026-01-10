NA SLEME, NA SLEME...
Počela sezona skijanja! Pazite, Sljemenska cesta je zatvorena! Pogledajte fotke sa Sljemena
Na Sljemenu je počela skijaška sezona otvaranjem Zelenog i Bijelog spusta. Kao i prethodne dvije godine, skijanje je za građane besplatno. Sljemenska cesta je zatvorena pa Grad poziva ljude da koriste žičaru, koja je besplatna za one koji žive u Zagrebu i javni prijevoz i liniju 140 (Mihaljevac - Sljeme) koju su pojačali zbog skijaške sezone
Foto Marko Prpic/PIXSELL
