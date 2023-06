Počele stizati poruke sustava za krizne situacije. Trut: To je samo test, ne trebate ništa napraviti

Građanima su počele stizati poruke sustava za krizne situacije.

- Plan je da se u 9 sati krene s Vukovarsko-srijemskom županijom i završavamo oko 13 sati s Istarskom i Primorsko-goranskom županijom. Hrvatska je podijeljena na nekoliko segmenata, tako da ne opteretimo sustav i građane u isto vrijeme, rekao je ravnatelj Civilne zaštite Damir Trut za HRT.

Trut napominje kako će biti potpuno jasno da je riječ o testnoj poruci na koju se ne treba odgovarati.

"Građani ne trebaju ništa napraviti. Za njih je samo bitno da tu poruku vide i pročitaju i da znaju da će ubuduće dobivati takve poruke u slučaju situacija koje mogu ugrožavati njihov život ili okoliš. Kroz te će poruke onda dobiti i informaciju kako treba postupati, koje mjere i aktivnosti trebaju poduzimati, kako se treba štititi", kaže Trut.

"Sve ovisi o ugrozi. Ako je to poplava, onda će to biti "Ne idite u to područje" ili "Sklonite se s tog područja" ili "Evakuirajte se s tog područja". Sve ovisi o vrsti i veličini ugroze", dodaje.

- Danas započinjemo s testiranjem Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama – prva na redu je Vukovarsko-srijemska županija gdje će od 9:00 sati svi korisnici mobitela, od pošiljatelja HR112ALERT, primiti SMS poruku sadržaja:

'Poštovani/a, primili ste TEST poruku Sustava civilne zaštite za rano upozoravanje i uzbunjivanje. Ne odgovarajte na poruku. Više na poveznici: LINK' - izvijestio je ranije MUP.

Podsjetimo, testiranje sustava počinje u 9 sati slanjem SMS-a korisnicima mobitela na području Vukovarsko-srijemske županije. Nastavlja se u 10 sati za korisnike s područja Varaždinske, Međimurske, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije te u 10:30 za one iz Zadarske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Korisnici s područja Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske i Brodsko-posavske županije testni SMS dobit će od 11 sati, dok će pola sata kasnije, testiranje početi u Sisačko-moslavačkoj, Zagrebačkoj i Karlovačkoj županiji.

Za građane Zagreba slanje SMS-a počinje u 12 sati, a testiranje će završiti u 13 sati slanjem SMS-a korisnicima mobitela s područja Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije, doznaje se u Civilnoj zaštiti. Zbog testiranja SRUUK-a danas se iznimno neće provoditi redovno mjesečno ispitivanje ispravnosti sirena i sustava za uzbunjivanje.