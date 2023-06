Trut objasnio kako će izgledati poruke upozorenja: 'Dobit će ih i stranci, bit će na sedam jezika'

Plan je da se u 9 sati krene s Vukovarsko-srijemskom županijom i završavamo oko 13 sati s Istarskom i Primorsko-goranskom županijom. Hrvatska je podijeljena na nekoliko segmenata, tako da ne opteretimo sustav i građane u isto vrijeme, otkrio je u razgovoru za Dnevnik HTV-a ravnatelj Civilne zaštite, Damir Trut.

Sutra će se diljem Hrvatske testirati novi sustav uzbunjivanja - SMS-ovima upozorenja. To je Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK).

Kako će izgledati poruke upozorenja?

On funkcionira tako da se poruke upozorenja o kriznim situacijama šalju svim korisnicima mobitela na ugroženom području te stranim korisnicima u roamingu.

- Građani ne trebaju ništa napraviti. Za njih je samo bitno da tu poruku vide i pročitaju i da znaju da će ubuduće dobivati takve poruke u slučaju situacija koje mogu ugrožavati njihov život ili okoliš. Kroz te će poruke onda dobiti i informaciju kako treba postupati, koje mjere i aktivnosti trebaju poduzimati, kako se treba štititi - objašnjava Trut i dodaje:

- Sve ovisi o ugrozi. Ako je to poplava, onda će to biti "Ne idite u to područje" ili "Sklonite se s tog područja" ili "Evakuirajte se s tog područja". Sve ovisi o vrsti i veličini ugroze.

Dobit će ih i stranci

Civilna zaštita će dobiti informacije na koliko su brojeva poslali poruku i koliko ih je pročitano.

- Upućivanje poruka potpuno je anonimno. Ministarstvo unutarnjih poslova ne zna kome poruke idu. Nemamo informaciju osim broja korisnika mobilnih aparata na nekom području. Ne znamo ni dob ni spol, ni bilo što drugo. Sve te informacije ostaju kod teleoperatora - objašnjava.

Poruke će dobiti i stranci koji će u tom trenutku biti u Hrvatskoj. One će biti na engleskom jeziku, ali postoji mogućnost da budu i na sedam drugih jezika.