Počele su prijave programa za srednje škole: Prve ljestvice poretka stižu već u 14 sati

Učenici koji upisuju srednju školu danas, u srijedu 25. lipnja, počinju birati programe koje žele upisati. U sustavu e-upisi svaki učenik može izabrati do šest programa za koje ima dovoljan bodovni prag. Po tim izborima moći će pratiti upisne ljestvice za svaku školu, te vidjeti gdje se nalazi. Kroz sljedeći tjedan provest će se i prijamni ispiti u školama koje to traže, pa će kroz deset dana, do kraja upisnog roka, biti uneseni i ti bodovi, kao i ostali bodovi na koje učenici imaju pravo.

Prve ljestvice bit će objavljene u 14 sati. Podsjetimo, važno je da na prvo mjesto učenici stave program i školu koju žele upisati. S obzirom na iskustva iz prethodnih godina, zbog velikog broja učenika koji će se pokušati logirati u sustav e-upisi moglo bi doći do zastoja, pa i do pada sustava.

U devet zagrebačkih gimnazija pišu se prijamni ispiti koji mogu donijeti do 10 bodova. Ovisno o smjeru gimnazije polaže se matematika, hrvatski, kemija, biologija i fizika. Za IB program u XV. gimnaziji provodi se prijamni iz engleskog jezika.

Podsjetimo, strukovne srednje škole ove godine upisuju učenike u nova zanimanja, prema kurikularnoj reformi.

Pazite na rokove za te programe, kao i sve ostale koji trebaju dodatne provjere, njih se može prijavljivati do 27. lipnja. Prijava programa koji ne zahtijevaju dodatnu provjeru traje do 4. srpnja u 12 sati. Program i škola pored kojeg će stajati ta ista zelena kvačica 7. srpnja u 12 sati bit će program i škola u koju ste zaista ostvarili pravo upisa.

U srednjim školama ima 47.987 mjesta, a upisuje se oko 38.970 učenika, što je 2000 učenika manje u odnosu na prošlu školsku godinu. Nešto je veći broj mjesta u gimnazijskim programima: 11.513 učenika, odnosno 25,49 %. To je 375 mjesta više nego lani. U četverogodišnjim strukovnom obrazovanju upisuje se 18.631 učenik, U trogodišnjem strukovnom obrazovanju upisuje se 11.434 učenika, U petogodišnje programe medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, upisuje se 1267 učenika. U programe obrazovanja glazbenih i plesnih škola 1385 učenika. U prilagođene programe i posebne kurikule za učenike s teškoćama u razvoju 944 učenika.