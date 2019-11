Počeli radovi na autocesti koja povezuje Hercegovinu s RH

Radovi na izgradnji 10 kilometara duge dionice autoceste na koridoru Vc između Počitelja i Međugorja započeli su u petak, čime će se ovaj dio Hercegovine povezati s Dalmatinom u Hrvatskoj.

Na svečanosti u mjestu Dretelju kod Čapljine visoki državni i entitetski dužnosnici te predstavnici kineske kompanije China State Construction Engineering Corporation Limited simbolično su označili početak radova koji bi trebali biti okončani do kraja 2021. godine.

Vrijednost radova na ovoj dionici autoceste na koridoru Vc je 56,5 milijuna eura, a financira se zajmom Europske investicijske banke (EIB). Ova dionica nastavlja se na most preko rijeke Neretve, u dužini skoro jednoga kilometra, što će biti najzahtjevniji objekt na ovoj autocesti.

''To je prvi infrastrukturni projekt koji realiziraju kineske tvrtke u Federaciji BiH te prva autocesta i most koje grade kineske tvrtke u BiH", rekao je veleposlanik Kine u BiH Ji Ping.

Po riječima ministra prometa i veza Denisa Lasića, izgradnja ovoga dijela autoceste od Počitelja do Zvirovića od iznimne je važnosti za cijelu Hercegovinu, Međugorje i dio Dalmacije.

"Ovo je posebno važno zbog turističkog potencijala ovog područja, na kojem se nalaze svjetski poznata turistička odredišta poput Međugorja, Kravica, Počitelja, kao i zbog neposredne blizine Mostara, Ljubuškog i Neuma'', rekao je ministar Lasić.

Ocijenio je i da će angažiranje lokalnih građevinskih tvrtki i drugih kompanija biti poticaj razvoju gospodarstva ovog dijela Hercegovine.

Drugi dio dionice autoceste kod Počitelja odnosi se na most preko rijeke Neretve. Njega će zajednički graditi konzorcij koji čine Azvirt Limited Liability Company iz Azerbejdžana te dvije kineske kompanije, Sinohydro Corporation Limited i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd. Ukupna vrijednost radova za izgradnju mosta Počitelj je 28.1 milijuna eura, a rok za završetak radova je 30 mjeseci.

