Počeli su radovi na regulaciji prometa uz Vjesnikov neboder

Kao što je najavio pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna, uvodi se novo prometno rješenje koje uključuje izgradnju premosnice za dvije trake prema istoku, ukidanje lijevih skretanja i promjenu semaforskih ciklusa kako bi se povećala protočnost prometa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 15:35 Ovako jutros izgleda prometni kolaps u Zagrebu zbog Vjesnika: Policija sve regulira | Video: Emirat Asipi/24sata

U Savskoj ulici neće se ništa mijenjati, a u Slavonskoj će se povećati trajanje zelenog svjetla.

Zeleno svjetlo za smjer istok-zapad produžit će se s 30 na 80 sekundi, a semaforski ciklus na 120 sekundi. Cilj je dostići protočnost od 20 tisuća vozila, što je dvije trećine prometa prije požara.

Radovi će trajati sedam do deset dana, ovisno o vremenu. Grad napominje da je riječ o privremenom rješenju dok se ne dobije procjena statičara o sigurnosti podvožnjaka.