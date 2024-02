Kinezi koji su gradili Pelješki most počeli radove i na tunelu Kozjak te novom ulazu u Split

Radovi prve faze izgradnje novog ulaza u Split koji obuhvaćaju probijanje tunela Kozjak i pristupa državnoj cesti D8 od čvora Vučevca vrijednih 75 milijuna, počeli su u ponedjeljak.

- Kineska kompanija Sinhydo Corporation koja je vrlo kvalitetno izgradila Pelješki most, probit će tunel Kozjak i spojiti promet do čvorišta Vučevica do državne ceste D8. Vrijednost tih radova je 75 milijuna eura be PDV-a - rekao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković na uvođenju kineske kompanije u radove kod čvorišta Vučevica.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Najavio je da će se u u drugoj fazi graditi most preko Kaštelanskog zaljeva visine 55 metara, pri čemu će se voditi računa o sigurnosti plovidbe pa će širina plovnog puta biti 200 metara.

Predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić iznio je da će se u prvoj fazi izgradnje novog ulaza u Split probiti tunel Kozjak dužine 2525 metara, a od čvorišta Vučevica do državne ceste D8 izgraditi tri vijadukta, cestovni prolazi i zaštitni zidovi.

Ti radovi trebali bi biti završeni u roku tri godine.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U drugoj fazi izgradnje novog ulaza u Split, most preko Kaštelanskog zaljeva gradit će se kao spoj s Kopilicom u Splitu (prostor sjeverne luke) i gradskim prometnicama.

- Ta faza je trenutno na razini izrade studije dokumentacije - rekao je Škorić.

Prosvjed vlasnika poljoprivrednog zemljišta

Na čvorištu Vučevica okupila se skupina aktivista iz Kaštela koji su izrazili nezadovoljstvo jer nije izabrana druga lokacija za tunel Kozjak i izgradnju trase koja bi čvorište Vučevica povezivala s državnom cestom D8, a ne sadašnja prostor na kojem su njihove parcele poljoprivrednog zemljišta koje su tim projektom ugrožene.

Također su rekli da nije bilo kvalitetne javne rasprave o tom projektu. Među prosvjednicima je bila Mostova županijska vijećnica Milija Baldić Lukšić. Butković je kazao kako razumije ljude koji imaju zemljište na planiranoj trasi, ali da se to pitanje više neće otvarati jer je riješeno.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Vlasnici zemljišta moraju biti pravedno obeštećeni. Razumijem te ljude, ali ako se držimo tog načela - protivljenje projektu zbog zemljišta - onda nikad nećemo napraviti nijedan projekt - rekao je Butković.

Župan Blaženko Boban je odbacio primjedbe prosvjednika poručivši kako je sve urađeno na temelju županijskog prostornog plana iz 2012 godine.

- Taj prostori plan prošao je javnu raspravu kako bi trasa dobila legalitet, na temelju čega je dobivena i građevinska dozvola - rekao je Boban.