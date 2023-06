Počeli upisi u srednje škole, prijemni ispiti pišu se u njih devet, rezultati 10. srpnja

Za oko 40.140 učenika započele su prijave programa za upis srednje škole u ljetnom roku. Od 14 sati bit će vidljive i ljestvice poretka u sustavu https:// srednje.e-upisi.hr. U 445 srednjih škola diljem Hrvatske predviđena su 48.753 mjesta u prvim razredima u sljedećoj školskoj godini. 179 škola provodi gimnazijske programe obrazovanja, 319 strukovne programe obrazovanja, 15 programe likovne umjetnosti, a 41 glazbene i plesne programe obrazovanja. Konačne ljestvice poretka bit će objavljene 10. srpnja.

Ove godine za upis će se pisati prijemni ispit u devet srednjih škola, osam u Zagrebu i gimnaziji u Karlovcu. Pisat će se jedinstveni ispit, uz posebne predmete, ovisno o programu koji se upisuje. Učenici koji se prijavljuju u ove škole moraju se prijaviti do 2. srpnja u 16 sati. U gimnazijama koje provode isti smjer i provjeravaju znanje iz istog nastavnog predmeta prijemni ispit pisat će se isti dan u isto vrijeme. Učenik će pisati prijemni ispit u školi koja mu je prva na listi prioriteta, a sve druge škole koje je učenik prijavio, a provode prijemni iz istog predmeta za isti smjer, priznavat će rezultate ispita.

Učenici na prijemnom mogu dobiti do 10 bodova, te će se bodovi izražavati na dvije decimale. To će svakako utjecati na poredak u školama koje masovno prijavljuju učenici s prosjekom 5,0.

Učenici koji se prijavljuju u škole bez prijemnog ispita, trebaju se prijaviti do 7. srpnja u 12 sati. Prema uputama na stranici upisi.hr, treba paziti na sljedeće:

Svaki učenik može prijaviti šest programa (mogu biti u istoj školi).

Svaki puni sat, aplikacija će za svakog kandidata tražiti mjesto na najvišem prioritetu, a za koji kandidat ima dovoljno bodova da se nalazi unutar upisne kvote.

Program pored kojeg u stupcu Najbolji odabir stoji zelena kvačica je program za koji kandidat trenutno ostvaruje pravo upisa.

Program i škola pored kojeg će stajati ta ista zelena kvačica 10. srpnja u 12 sati bit će program i škola u koju ste zaista ostvarili pravo upisa.

Novi programi

Ove školske godine učenicima se nude i sasvim novi programi. Primjerice. Tehnička škola u Sisku, nakon tehničara za videoigre, uvela je i smjer Tehničar za robotiku. Kako za Hinu navodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, srednje škole Centri za kompetentnost predložili su eksperimentalne programe, te ih je najviše odobreno u sektoru Turizam u ugostiteljstvo.

U Primorsko-goranskj županiji, primjerice, odobren je novi gimnazijski program na Krku, dodatni razred u Medicinskoj školi u Rijeci, novi program Prirodoslovno-grafičke škole intermedijski fotograf, novi program tehničar posluživanja u Ugostiteljskoj školi Opatija te niz dodatnih razrednih odjeljenja u strukovnim školama.

U Ministarstvu su zadovoljni interesom učenika za strukovne programe.

Za učenike s poteškoćama objavljene su konačne ljestvice poretka, oni koji su ostvarili pravo upisa od 10. do 13. srpnja u odabrane škole trebaju poslati pravo upisa dokumente koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja i

učitati potpisanu upisnicu u sustav. Kandidati koji nisu ostvarili pravo upisa na preliminarnom rangiranju mogu konkurirati na rangiranju redovitih kandidata koje počinje sutra, 28. lipnja u 8 sati.

Podsjetimo, ove godine upisnice će se također predavati elektronskim putem.

Treći upisni rok u rujnu

Okvirni broj slobodnih mjesta za jesenski upisni rok bit će objavljen 14. srpnja. Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa za jesenski rok je od 21. do 25. kolovoza, rezultati će biti objavljeni 26. kolovoza, a objava slobodnih upisnih mjesta 30. kolovoza. Naknadni upisni rok za one koji nisu ostvarili pravo na upis u ljetnome ili jesenskome roku bit će održan 1. do 29. rujna.