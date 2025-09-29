Počelo suđenje majci koja je bacila dijete u Savu: Doveli je vezanu. U rukama imala krunicu

Na Županijskom sudu u Zagrebu počelo je suđenje 34 - godišnjakinji koja je početkom godine, 15. siječnja, svoju trogodišnju kćer kod zagrebačkog Jankomirskog mosta ispustila u Savu.

Tijelo nesretne djevojčice pronađeno je u Srbiji, 22. ožujka, na splavu u Beogradu. Srpska policija prvo nije znala identitet djeteta jer nisu u svojoj zemlji imali prijavljen nestanak tako malog djeteta, a zbog dva mjeseca u vodi, nije bila moguća identifikacija nikako drugačije nego putem DNK. U suradnji s hrvatskom policijom, ubrzo se saznalo da je riječ o nesretnoj djevojčici.

Žena je na sud dovedena iz istražnog zatvora u kojem se nalazi od 17. siječnja, kad ju je tamo poslao sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu. On je zaključio da je istražni zatvor potreban zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, opasnosti od ponavljanja djela te teških okolnosti počinjenja djela. Danas se očitovala o tome osjeća li se krivom, no mediji su prije toga isključeni s rasprave, pa je to osjeća li se krivom ostalo unutar zidova sudnice, znaju samo sudsko vijeće, tužiteljstvo i njena braniteljica. U siječnju se na ispitivanju u tužiteljstvu branila šutnjom.

- Zbog zaštite maloljetnog brata žrtve starog šest godina, kao i oca, tražimo isključenje javnosti s cijelog procesa - rekla je tužiteljica.

S njom se složila i braniteljica optužene, Jelena Grbešić. I sama optužena je zavapila da želi da se mediji isključe radi zaštite njenog maloljetnog sina.

Sudsko vijeće je nakon kraćeg vijećanja donijelo odluku, a za to vrijeme optuženu ženu su policajci odvojili u zasebnu sobu kako ne bi na hodniku došlo do komunikacije s medijima ili odvjetnicom.

- Radi činjenice da je riječ o djetetu izrazito niske kronološke dobi koje je žrtva kaznenog djela teškog ubojstva, zbog toga što je optužena ovdje prisutna majka tog djeteta, kao i radi zaštite obitelji, pogotovo maloljetnog brata žrtve, ovo sudsko vijeće je donijelo odluku da se javnost isključi u cijelosti iz ovog postupka. Postoji bojazan za psihofizički razvoj maloljetnog brata i kako bi medijsko praćenje na njega moglo utjecati, mogućnost sekundarne viktimizacije, a u slučajevima kaznenog djela ubojstva žrtva nije samo ona nad kojom je počinjeno kazneno djelo, već i cijela obitelj - rekla je predsjednica sudskog vijeća.

Na takvo rješenje ni optužba ni obrana nisu imale prigovora pa je rješenje odmah postalo pravomoćno, a mediji su poslani van iz sudnice.

Sama zvala policiju

Tog hladnog 15. siječnja, žena se s djetetom dovezla do Jankomirskog mosta i s djevojčicom u naručju ušla u ledenu Savu. Oko 16 sati i 10 minuta, nakon što je telefonski obavijestila obitelj što je napravila, nazvala je policiju i rekla im da je s djetetom u rukama ušla u rijeku Savu u blizini Jankomirskog mosta. Sve žurne službe odmah su pohitale na mjesto događaja. Nju su pronašli mokru i promrzlu, no ne i dijete.

- Nakon liječničke obrade, 34-godišnjakinja je uhićena i dovedena u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje poradi sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva bliske osobe - izvijestila je tad zagrebačka policija.

Odmah su digli i policijski helikopter s posadom specijalne policije iz Lučkog. On na sebi ima termovizijske i druge kamere, koje i inače služe za otkrivanje osoba u najtežim uvjetima i na teško dostupnim terenima. Potraga je nastavljena i sljedećih dana, a u njoj je sudjelovalo stotinjak ljudi. Među njima svi rodovi policije PU zagrebačke i Ravnateljstvo civilne zaštite, vatrogasci, volonteri HGSS-a, Crvenog križa Zagreb... Čamcima su pretraživali vodu, a češljali su i obalu rijeke. Curicu su tražili i potražni timovi sa psima. Kako je vrijeme prolazilo, širili su područje potrage i na druge županije duž toka Save. Sava je poprilično mutna i brza rijeka, stoga je ronjenje preopasno pa se ronioci nisu mogli odmah uključiti.

- Majci niti ikome se nije javljala cijelu srijedu na mobitel. Izludjeli smo svi od brige, a niti malenu nismo vidjeli pa smo pretpostavili da je s njom. I onda su stigle općenite vijesti o potrazi na Savi, a onda je i policija došla reći što ima. Katastrofa i užas! - rekla je za Jutarnji list u siječnju poznanica majke.

Optužnica je podignuta 9. srpnja ove godine, a dan kasnije i potvrđena. Ženi (34) prijeti do 40 godina zatvora.