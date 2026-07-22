Počelo suđenje za ubojstvo u Šestinama: Ubojici se sudi kao maloljetniku, kaže da nije kriv

Nisam kriv, rekao je tek punoljetni mladić iz BiH kojem je na Županijskom sudu u Zagrebu počelo suđenje za ubojstvo M. P. (22), također iz BiH. Na sud je doveden u lisicama, a suđenje se brzo zatvorilo za javnost jer je u trenutku ubojstva bio maloljetan. Zbog toga mu se i sudi prema Zakonu o sudovima za mladež. Podsjetimo, riječ je o ubojstvu koje se dogodilo 12. travnja ove godine u unajmljenoj kući u Šestinama. Mladić je uhićen nedugo nakon ubojstva, kad je policajcu na ulici rekao da je nekoga ubio, nakon što ga je ovaj zaustavio zbog neobičnog i nekontroliranog ponašanja. Pokušao je pobjeći ali nije uspio. Tri dana nakon uhićenja navršio je 18. Kako smo tad pisali, istražiteljima je rekao da ga je M.P. napao. Obojica su, kako se sumnja, u Hrvatsku stigli mjesec dana prije ubojstva, i to navodno migrantskim putevima preko Save. Žrtva je iz Banja Luke, a uhićeni, kako pišu tamošnji mediji, je rođen u Gradišci no u zadnje vrijeme živi u Laktašima. Poznaju se od prije, i obojica su otprije poznata policiji.

Državno odvjetništvo nije javno objavilo da su uopće podignuli optužnicu, međutim rasprava je osvanula na sudskom ročišniku. Kako doznajemo, idući mjesec će biti provedena rekonstrukcija na mjestu događaja na kojoj će biti nazočni balistički i sudsko medicinski vještaci. Policija je nedugo nakon ubojstva objavila što su otkrili.

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je maloljetnik, 12. travnja 2026. godine, između 8.15 i 15.05 sati, tijekom boravka s 22-godišnjakom u obiteljskoj kući u Zagrebu na Šestinskom trgu, s namjerom da ga usmrti, iz vatrenog oružja ispalio najmanje tri hica od kojih su ga dva hica pogodila. Od posljedica ranjavanja 22-godišnjak je na mjestu događaja preminuo. Nakon počinjenog ubojstva, osumnjičeni maloljetnik je napustio mjesto događaja - piše u priopćenju.

Taj 12. travanj je bio nedjelja. Oko 23 sata interventna i temeljna policija stigli su u taj mirni dio grada, na adresu Šestinski trg 9. U kući je bilo svjetlo ali su vrata bila zaključana pa je policija pozvala vatrogasce da skinu ulazna vrata. Imali su što i vidjeti, a ulaz je bio zatrpan stvarima pa su se policajci s dugim cijevima morali probijati.

- Policajci su bili teško naoružani. Upali su u kuću i sve pretresali. Tog jednog su uhitili, odveli u auto i ispitivali detalje - ispričao je svjedok akcije.

Foto: Igora Šiban/PIXSELL; čitatelj 24sata

Plaćeni ubojice?

Ubijeni je imao dvije prostrjelne rane, jednu na području glave, drugu na prsima. Naknadno se doznalo da su i ubojica i žrtva došli u Zagreb kao plaćeni ubojice, da likvidiraju dvojicu poduzetnika. Štoviše, policija je otkrila da su ih 8. i 9. travnja u večernjim satima čekali kraj jednog ugostiteljskog lokala, ali se poduzetnici koji su bili mete nisu pojavili. Istražitelji sumnjaju da ih je iz BiH doveo 36-godišnji Dino Konjević koji je nedavno zbog organiziranja tih neuspjelih atentata i uhićen. Zagrebačka policija ga sumnjiči za dogovor oko ubojstva, kao i za neprijavljivanje kaznenog djela. Otkrili su kako su Konjević i još nekoliko zasad nepoznatih osoba znali tko je 12. travnja ubio M. P. (22), no to nije prijavio policiji već je o tome komunicirao s više drugih osoba kroz aplikacije za komunikaciju.

- Obavljenom pretragom prostorija i osobnog automobila kojim se koristi osumnjičeni pronađena su dva mobilna telefona s porukama koje je osumnjičeni razmjenjivao s ostalim osobama dok je u stanu kojeg osumnjičeni koristi na području Maksimira pronađen novac za kojeg se sumnja da je pribavljen počinjenjem navedenih kaznenih djela - izvijestila je policija o Konjeviću.

Ubojstvo u Šestinama bilo je tema i u okolnim kafićima.

- Mi zatvaramo prije 22:30 pa nismo ništa čuli ni vidjeli - rekao nam je jedan od ugostitelja.

Kuću su čuvali policajci s navučenim prekrivalima za lice, a na obližnjem parkingu nadzirali su i bijeli kamion u vlasništvu jedne RENT-a-car tvrtke. Još nije poznato je li ga žrtva koristila. Susjedi kažu da im je to vozilo nepoznato. Pored te kuće nalazi se kiosk, a na fasadi su ostatci natpisa 'Cvjećarna'. Na vratima visi neonski znak 'Open'. Kad smo došli na lokaciju, zavjese su bile navučene, a s ulice se vidi samo da je prednji dio kuće u staklu, no taj dio je opasan visokom betonskom ogradom i ima nešto zelenila koje blokira pogled. Upravo tu se nalazi dnevni boravak s dva velika stola za kockanje i opremom za poker. Policija vjeruje da je Konjević to opremio kao ilegalnu kockarnicu.

Kuća se spominje u drugim postupcima

Nekretnina je velika 166 kvadrata uz dvorište od 520 kvadrata. U katastru vlasništvo je na jednoj građevinskoj tvrtki, a tu je i sudska zabilježba jer je zgrada predmet spora. Isto je i s parcelom pored na kojoj je samoposlužna autopraonica. Kako smo doznali, to je nekoć bila jedna parcela koja se podijelila u razvodu braka. Nakon toga, nekretnine su 'šetale' preko raznih ljudi koji su navodno služili kao lažni kupci da bi na kraju sve završilo na Županijskom sudu u Zagrebu kao predmet zbog pranja novca protiv više osoba od kojih je nekolicina ranije poznata policiji. Tako je taj sud u svibnju 2025. godine na nekretnine stavio zabilježbu kako se one ne bi mogle dalje prodavati. Tu je i povučena tužba iz 2024. godine zbog razvrgavanja ugovora o doživotnom uzdržavanju potpisanom 2018. godine. Kako doznajemo, Uskok sumnja da je nekretnina prije svih peripetija i pranja novca, otuđena krivotvorenim kupoprodajnim ugovorom. Nitko iz ovog Uskočkog predmeta, kako doznajemo, nema veze s ovim ubojstvom.