Ministarstvo obrane u Moskvi u subotu je izvijestilo da su Rusija i Ukrajina oslobodile po 175 ratnih zarobljenika prije početka planiranoga uskrsnog primirja.
Počelo uskrsno primirje između Ukrajine i Rusije: Odradili su i veliku razmjenu zarobljenika...
Primirje između Moskve i Kijeva službeno je započelo u subotu na prvim linijama bojišnice u Ukrajini, što se poklapa s proslavom pravoslavnog Uskrsa, a istodobno je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da će njegova vojska uzvratiti "udarcem za udarac" u slučaju svakoga kršenja ovog prekida neprijateljstava, prenio je AFP.
Kremlj je u četvrtak izvijestio da će primirje započeti u subotu u 16 sati po lokalnom vremenu i trajati do završetka nedjelje, odnosno da će trajati 32 sata.
Volodimir Zelenski potom je objavio da Ukrajina prihvaća primirje koje je predložio njegov kolega Vladimir Putin.
Vijest o razmjeni ubrzo nakon toga potvrdio je i ukrajinski predsjednik Zelenski.
