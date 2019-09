Počelo zaprimanje zahtjeva za subvencionirane kredite APN-a

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u utorak je počela zaprimati zahtjeve za subvencioniranje stambenih kredita, a prvo jutro banke su predale više od 200 zahtjeva svojih klijenata.

APN je dostavljačima pojedinih banaka koji su predavali dokumentaciju klijenata vrata otvorio jutros u osam sati. Prema neslužbenim informacijama, a zaključno s vremenom u kojem su novinari boravili u prostorijama APN-a, Privredna banka Zagreb (PBZ) predala je 99 zahtjeva, Erste banka 77, Hrvatska poštanska banka (HPB) 50, Raiffeisen bank Austria 13, OTP 12 te Zagrebačka banka (Zaba) šest predanih zahtjeva.

Usporedbe radi, prošle godine je prvog jutra predano oko 60 zahtjeva, dok su 2017. godine u prvih sat vremena banke predale više od 900 zahtjeva.

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar izjavio je da je zainteresiranost velika i kako su djelatnici APN-a potpuno spremni za preuzimanje zahtjeva kojih ove godine očekuje više nego prošle.

"Ovaj krug će biti otvoren tri tjedna i svi koji se prijave i imaju kompletiranu dokumentaciju dobit će subvenciju", poručio je Štromar na konferenciji za medije u sjedištu APN-a, u društvu direktora te agencije Slavka Čukelja i i državnog tajnika u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Željka Uhlira.

Podsjetio je da će iduće godine, osim u rujnu, natječaj za subvencionirane kredite biti objavljen i u ožujku.

Kaže da mu je drago što su mladi prepoznali ovu mjeru, pri čemu je podsjetio na analizu zagrebačkog Ekonomskog instituta, koja pokazuje da je od 2012. značajno porasla cijena nekretnina u općinama i gradovima koje bilježe rast turističkih noćenja.

"U tim područjima mladima je danas jako teško riješiti stambeno pitanje", kazao je Štromar.

U dosadašnje dvije godine primjene zakona o subvencioniranju stambenih kredita ukupno je odobreno 5.300 zahtjeva za subvencije, a u obiteljima koje su tako riješile svoje stambeno pitanje u tom razdoblju rođeno je više od 800 djece.

Kad se odobrenim stambenim subvencijama pribroje i stanovi izgrađeni modelom poticane stanogradnje (POS), dolazi se do brojke od više od 13.500 stambeno osiguranih obitelji, a Štromar je ponovio kako očekuje da do kraja iduće godine brojka stambenih jedinica dosegne 20 tisuća.

APN je u prvoj polovici kolovoza potpisao ugovore o davanju subvencioniranih stambenih kredita s 12 banaka, pri čemu se efektivne kamatne stope koje su banke ponudile kreću od 2,19 do 3,75 posto.

Uvjeti za subvencioniranje stambenih kredita

Zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita moći će podnijeti svi mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće, i to do najviše 1.500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te će se kretati od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

Subvencioniranjem stambenih kredita mladima se subvencionira plaćanje dijela stambenog kredita prvih pet godina otplate.

Za svako rođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, subvencija države produžuje za dodatne dvije godine. Izmjenama zakona iz lipnja ove godine, omogućava se produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu i za obitelji koje već imaju djecu. To znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece subvencija umjesto pet trajati sedam godina.

