Počeo MUZZA Tjedan Znanosti: Glavni cilj je ljudima približiti znanost te potaknuti znatiželju

Kemičari, fizičari, liječnici, astronomi, inženjeri i komunikacijski stručnjaci samo su jedni od izlagača na ovogodišnjem MUZZA Tjednu Znanosti koji se održava na Zagrebačkom Velesajmu od 19. do 21. svibnja.

Nakon prošlogodišnjeg uspjeha, ove godine su učetverostručili broj partnera, imaju ih čak 40, uz 100 radionica, 14 područja interdisciplinarne znanosti i 8 panela. Projekt organizira MUZZA, udruga za popularizaciju znanosti, tehnologije, kulture, edukaciju i održivi razvoj društva. Udruga je nastala prije tri godine, a njena predsjednica, Đurđica Protić rekla je kako joj je ciljana skupina, a ujedno i glavna inspiracija, njezinih petero unučadi.

- Izrazito sam ponosna na suradnju s 12 fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predstavnicima gospodarske zajednice, čiji se razvoj temelji na znanosti. Smatramo da se danas ne treba govoriti samo o STEM područjima i umjetnoj inteligenciji, nego smo uključili i sve ostale znanosti - o prirodi, humanizmu i društvenim znanostima. Želimo kroz ovaj događaj

pojačati svijest o tome da znanost i gospodarstvo moraju biti čvrsto povezani jer to je jedini način da Hrvatska postane razvijena ekonomija, a mladi ljudi dobiju mjesto na tržištu rada u svojoj zemlji. - rekla je Protić.

Cilj joj je bio okupiti mlade ljude i znanstvenu zajednicu, a sigurna je i da bi mnogi osnovnoškolci mogli prepoznati svoje zvanje, budući da kroz svibanj moraju krenuti s razmišljanjima o nastavku obrazovanja. Istaknula je da će ljudi imati priliku čuti više od 20 doktora znanosti, da su okupili preko 500 volontera te da ovo nije samo zagrebački projekt, već projekt cijele Hrvatske. Dugoročni cilj im je osnivanje MUZZA znanstvenog centra te vjeruju da će uz pomoć partnera, to uspjeti.

- Ako promoviramo prave vrijednosti, ako promoviramo znanost, važnost znanja će osigurati kvalitetniji razvoj cijelog društva. Kroz druženje svih gospodarstvenika ćemo i mi imati priliku naučiti nešto novo i motivirati djecu i mlade da izaberu put znanja kao najveću vrijednost koju jedna osoba može imati - cjeloživotno učenje i poticanje na stvaranje novih vrijednosti u kompanijama u kojima će raditi i društvu u kojem će živjeti i da tako zajedno ostvarimo jedno pametno, digitalno, kvalitetno društvo bazirano na zelenim tranzicijama i tehnologijama. - rekla je Gordana Kovačević, predsjednica kompanije Ericsson Nikola Tesla, koji su također jedni od izlagača.

U paviljonu 10a na Velesajmu će tako posjetitelji moći razgledati i saznati kako rade različiti roboti, kako se stvara nova vrsta gnojiva, gdje mogu pronaći različite minerale, kako nastaje televizijski intervju, kako krv putuje do srca i sve odgovore na pitanja koja su ih zanimala od djetinjstva - od STEM tehnologije do ljudskog tijela. Sam cilj događaja je na interaktivan i pristupačan način približiti znanost i tehnologiju djeci i mladima, a sudjelovati mogu svi - od osnovnoškolaca do studenata.

Ivan i Pavle su studenti treće godine Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta i tu su, uz kolege koje su predstavljali geološka razdoblja i imali radionicu geološke proizvodnje stakla, i predstavljali minerale, što im je i dio teme za završni rad. Rekli su kako im ovo predstavlja jedno novo i zanimljivo iskustvo i raduju se interakciji s djecom - vjeruju da ih je ovakvim pristupom najlakše zainteresirati za neke nove stvari - sve što sjaji privlači publiku.

Studenti Fakulteta strojarstva i brodogradnje, odnosno njihove udruge pohvalili su se stimulatorom leta, valova i utjecajem na brodove u različitim uvjetima, “nogometnim” robotom, biciklom na vodik i električnim bolidom. Rijetko tko se nije zaustavio pored svih inovacija, a studenti i profesori su tu bili za sva pitanja i simulacije.

Studenti Tehničkog veleučilišta u Zagrebu su 3D printerom ukrašavali kekse - prilagodili su ga kako bi printao na način koji želi i iskoristili tehnologiju koju imaju, uz posebne spremnike koji održavaju čokoladu na određenoj temperaturi - kažu da je kolegi trebalo pola godine kako bi pronašao i uskladio sve dijelove.

Okupljenima se obratio i rektor Sveučilišta u Zagrebu, Stjepan Lakušić koji je rekao kako su znanstvenici izviđači budućnosti i da je teško zamisliti neki iskorak u Hrvatskoj koji nije bio vezan uz Sveučilište u Zagrebu.

- Kad govorimo u akademskoj zajednici, naša obaveza je da radimo društveno korisne aktivnosti, drago mi je i da je došao jako velik broj dekana jer pokazuju naše vrijednosti - mi smo mjesto gdje će mlade generacije studirati i dobiti nova znanja. Danas je jedino bogatstvo znanje, njime stječete sve ono što vam je kasnije potrebno u životu, a naša zadaća kao obrazovnih institucija je ne samo pružiti znanje, nego stvoriti dobre i hrabre ljude. - poručio je.

Festival znanosti otvoren je do 21. svibnja, a ulaz za sve posjetitelje je besplatan.

