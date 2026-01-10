Počeo snijeg! Sudar na A4, na nekim dijelovima autocesta ima dosta vode. Pazite na crni led!

Prometna nesreća je na autocesti A4 između čvora Komin i čvora Breznički Hum u smjeru Goričana, a vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h, objavio je HAK.

- Snijeg pada u dijelovima Like, Gorskog kotara i u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zbog jake kiše ponegdje se na kolniku zadržala veća količina vode. Zbog niskih je temperatura moguća je poledica na cestama u unutrašnjosti. Ponegdje ima i magle. Zimski su uvjeti i zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Lici, Gorskom kotaru i dijelu Slavonije, objavio je HAK na službenim stranicama.

Opasan crni led

- U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme - piše na HAK-u.

Zoran Vakula upozorio je na opasnu pojavu koja stiže ovih dana, ledenu kišu koja radi tanak, gotovo nevidljiv sloj leda koji se stvara na kolniku kada se vlaga ili voda zalede pri temperaturama oko nule.

Zbog svoje prozirnosti taj led često se ne razlikuje od mokrog asfalta, što ga čini posebno opasnim za vozače i pješake.

Najčešće se pojavljuje u ranim jutarnjim satima i navečer, osobito na mostovima, nadvožnjacima, u zavojima te na cestama u sjeni, gdje se podloga brže hladi. Upravo ta nepredvidivost razlog je zašto crni led svake godine uzrokuje brojne prometne nesreće diljem zemlje.