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U RUJNU U ZAGREBU

ANKETA Zbog opasnog otpada u Lici sprema se veliki prosvjed u Zagrebu. Hoćete li sudjelovati?

Piše Filip Sulimanec,
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ANKETA Zbog opasnog otpada u Lici sprema se veliki prosvjed u Zagrebu. Hoćete li sudjelovati?
Foto: Pixsell//
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'Gospić je naš dom' objavio je kako će uskoro biti poznati lokacija i točno vrijeme prosvjeda

Građanska inicijativa 'Gospić je naš dom' najavila je prosvjed u Zagrebu u subotu 5. rujna zbog ekološke bombe u Lici. Pod geslom 'HODAJ ZA LIKU, HODAJ ZA HRVATSKU' poručuju: Narod uz narod! Ljudi za ljude! 

Iz inicijative poručuju kako će uskoro objaviti lokaciju i točno vrijeme prosvjeda.

U anketi nam recite hoćete li doći na prosvjed.

Hoćete li sudjelovati na provjedu?

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Podsjećamo, predsjednik Zoran Milanović je zatražio izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković sazvao je izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora 20. i 21. kolovoza 2026. godine. Sjednica će započeti u četvrtak, 20. kolovoza 2026., u 9:30 sati.

Milanović je predložio da se u dnevni red uvede zaključak kojim bi Sabor obvezao Vladu na hitan početak trajne sanacije odlagališta te na stalni nadzor onečišćenja podzemnih voda i okoliša. Vlada bi o poduzetim mjerama i nalazima trebala izvijestiti Sabor u roku od 15 dana, a potom podnositi izvješća svakih 30 dana.

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Predsjednik također traži da Vlada u roku od tri dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa te ih izvijesti o stanju i planiranim mjerama. 

Milanović je također predložio da se Vladu obveže da odmah, a najkasnije u roku od 15 dana, imenuje glavnog državnog inspektora Državnog inspektorata. 

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