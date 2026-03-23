Počinje 5. izdanje Dubrovnik EXPO-a: Očekuje se dolazak 4000 mladih iz cijele regije

Kraj ožujka u Dubrovniku već godinama ne donosi samo prve mirise proljeća i živost na gradskim ulicama - donosi i jedan od najvažnijih događaja za mlade koji razmišljaju o svojoj budućnosti. Mjesto susreta ideja, obrazovanja i karijernih prilika ponovno će biti Dubrovnik, koji će 26. i 27. ožujka 2026. ugostiti jubilarno peto izdanje Dubrovnik EXPO-a.

U hotelu Rixos Premium Dubrovnik održat će se ovaj važan regionalni događaj koji je izrastao u jednu od vodećih platformi za povezivanje mladih s institucijama i poslovnim svijetom. Očekuje se dolazak više od 4.000 maturanata iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, uz organizirani dolazak više od 60 srednjih škola. Dubrovnik EXPO namijenjen je upravo maturantima koji se nalaze u važnom razdoblju donošenja odluka o nastavku školovanja i profesionalnom putu. Događaj im omogućuje da na jednom mjestu dobiju pouzdane informacije o studijskim programima, tržištu rada, razvoju kompetencija i prilikama koje ih očekuju nakon završetka srednje škole.

Na ovogodišnjem izdanju sudjelovat će 30 visokoobrazovnih institucija, brojne tvrtke te predstavnici nacionalnih i europskih institucija. Cilj EXPO-a je mladima pružiti jasniji uvid u mogućnosti koje su pred njima, ali i potaknuti dijalog između obrazovanja, gospodarstva i institucija koje oblikuju politike za mlade.

Program je organiziran kroz nekoliko tematskih zona koje maturantima nude pregled obrazovnih i karijernih mogućnosti. Uni zona bit će središnje mjesto susreta maturanata i visokoobrazovnih institucija. Fakulteti i sveučilišta predstavit će studijske programe, uvjete upisa, studentski život i mogućnosti međunarodne mobilnosti. Sudjelovanje čak 30 visokoobrazovnih institucija potvrđuje rast i značaj događaja na nacionalnoj i regionalnoj razini. EU zona posvećena je prilikama koje mladima pružaju programi Europske unije, uključujući mobilnost, volontiranje i međunarodno obrazovanje kroz inicijative poput Erasmus+.

Business zona omogućit će izravni susret učenika s poslodavcima i predstavnicima različitih sektora gospodarstva, a maturanti će moći saznati koje su kompetencije danas najtraženije na tržištu rada. Poseban naglasak ovogodišnjeg izdanja stavljen je na STEM zonu, interaktivni prostor posvećen znanosti, tehnologiji i inovacijama. Kroz demonstracije, projekte i radionice učenici će moći upoznati najnovija tehnološka rješenja i saznati kako STEM područja oblikuju zanimanja budućnosti. Panel zona okupit će predstavnike obrazovnih institucija, gospodarstva i javnog sektora u raspravama o ključnim temama za mlade – od budućnosti obrazovanja i razvoja kompetencija do izazova suvremenog tržišta rada.

Jedna od posebnosti Dubrovnik EXPO-a jest nastojanje organizatora da sudjelovanje bude gotovo u potpunosti besplatno za maturante, kako bi što veći broj mladih imao pristup informacijama i prilikama koje događaj nudi.

Uz edukativni program, sudionici će uz EXPO narukvicu imati priliku upoznati i kulturnu i prirodnu baštinu dubrovačkog područja. Tako će imati besplatan ulaz na dubrovačke gradske zidine, mogućnost odlaska brodom na otok Lokrum te besplatan ulaz u Arboretum Trsteno, jedan od najstarijih renesansnih vrtova na Mediteranu.

“Dubrovnik EXPO nastao je iz ideje da mladima na jednom mjestu pružimo jasne, pouzdane i konkretne informacije o njihovoj budućnosti. U trenutku kada maturanti donose jednu od najvažnijih odluka u životu – odluku o daljnjem obrazovanju i karijeri – važno je da imaju priliku razgovarati s predstavnicima fakulteta, institucija, poslodavaca i stručnjaka iz različitih područja. Naš cilj je da Dubrovnik EXPO bude platforma koja mladima pomaže da bolje razumiju mogućnosti koje su pred njima te da informirano i samouvjereno planiraju svoj profesionalni put”, ističe Marko Žmirak, predsjednik i osnivač Centra za karijere mladih Dubrovnik i zaključuje “Dubrovnik EXPO danas je puno više od događaja – postao je mjesto susreta mladih, obrazovanja, inovacija i gospodarstva iz cijele regije. Okupljanje više od 4.000 maturanata, više od 60 središnji škola i velikog broja visokoobrazovnih institucija pokazuje koliko je mladima potreban ovakav prostor za informiranje, inspiraciju i nove ideje.”

Među visokim uzvanicima očekuju se i predstavnici nacionalnih i europskih institucija, uključujući državnog tajnika u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike RH Ivana Vidiša, zastupnicu u Europskom parlamentu Nikolinu Brnjac, te ravnatelja središnjeg ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Antu Lončara. Tijekom proteklih pet godina Dubrovnik EXPO izrastao je u važnu platformu susreta mladih, obrazovanja i društva te prostor u kojem se razvijaju ideje i suradnje koje oblikuju budućnost novih generacija. Očekuje se da će i ovogodišnje izdanje dodatno potvrditi Dubrovnik kao mjesto susreta mladih iz regije i događaj koji mladima otvara vrata novih znanja, inovacija i prilika za budućnost.

Partneri događaja su Telemach Hrvatska, središnji ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, OTP banka d.d., Janaf d.d., Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj, Agencija za mobilnosti i programe EU, Eurodesk, Turistička zajednica Grada Dubrovnika, hotel Rixos Premum Dubrovnik, Društvo prijatelja dubrovačke starine, Dubrovački muzeji i Karaka Dubrovnik.

Sudjelovanje na Dubrovnik EXPO-u 2026. je besplatno, a prijave se mogu obaviti putem službenih internetskih stranica www.dubrovnikexpo.hr i društvenih mreža.