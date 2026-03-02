Počinje gradnja dijela brze ceste kroz Zagorje: Evo svih detalja!

Uskoro kreće izgradnja prve etape brze ceste Kašina-Zlatar Bistrica, odnosno dijela od Zlatara do Marije Bistrice u duljini od 3,5 kilometara, a ugovor o izgradnji u ponedjeljak su u Mariji Bistrici potpisali predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir i Martin Gosenca, predsjednik Uprave CGP d.d., odabranog izvođača radova. Na potpisivanju ugovora bio je i potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je istaknuo važnost takvih velikih investicija u strukturi bruto domaćeg proizvoda.

- Vidjeli smo da je gospodarski rast jedan od najviših u Europskoj uniji. Investicije su veliki dio u strukturi rasta bruto domaćeg proizvoda, jedan od najznačajnijih segmenata. Hrvatske ceste s provođenjem svih tih investicija sigurno doprinose rastu hrvatskog gospodarstva - kazao je Butković.

Dodao je kako konkretna investicija, odnosno izgradnja brze ceste između Marije i Zlatar Bistrice iznosi gotovo 50 milijuna eura bez PDV-a, u sklopu čega je planirana i gradnja tunela u duljini oko 660 metara te mosta i niz složenih objekata na dionici. Butković je najavio i da se paralelno priprema i nastavak spomenute brze ceste prema Popovcu.

- To je složeno i financijski i tehnički, ali postoje faze, stvari se ne mogu riješiti od prve. Prioritet je da će Hrvatske ceste nastaviti s projektiranjem te ceste, kako bi se spremila ta nova dionica u raspis - istaknuo je.

Dio budućeg Zagrebačkog prstena

Inače, dionica brze ceste od Zlatar Bistrice do Marije Bistrice, duljine je 3,5 kilometara, i čini dio budućeg Zagrebačkog prstena – brze ceste koja će povezati autoceste Zagreb–Goričan i Zagreb–Macelj. Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, Ivica Budimira, naglasio je kako će se izgradnjom brze ceste Kašina-Zlatar Bistrica rasteretiti prometnice u Zagrebu te značajno unaprijediti prometnu povezanost ovog dijela Hrvatske.

Govoreći o tehničkim karakteristikama brze ceste, koja uskoro kreće u izgradnju, naglasio je da je prometnica projektirana za vožnju brzinom do 100 kilometara na sat. Ugovorena vrijednost radova je nešto manje od 50 milijuna eura bez PDV-a, a rok izvođenja radova je 30 mjeseci od uvođenja izvođača u posao.

- U sklopu zahvata gradi se tunel nešto kraći od 700 metara, zatim nadvožnjak Selnica te mostovi preko potoka Bistrica. Tu su i kružna raskrižja te spojne ceste koji ima u duljini oko 1500 metara. Svim tim radovima osigurat ćemo cjelovito i funkcionalno prometno rješenje - pojasnio je Budimir.

Prema najavi Budimira, radovi bi trebali započeti kroz nekoliko mjeseci. Što se tiče potpunog završetka brze ceste prema Kašini, odnosno Popovcu, kazao je da će za te radove trebati oko 150 milijuna eura i da je, u ovom trenutku, teško govoriti o bilo kakvim vremenskim okvirima.

Na potpisivanju ugovora bio je i župan Krapinsko-zagorske županije, Željko Kolar, koji je naglasio kako Županija gleda cjelinu projekta, odnosno dovršetak brze ceste sve do Popovca. "Svjesni smo da je riječ o izuzetno zahtjevnom i skupom projektu i nitko ne očekuje da će biti realiziran u dvije ili tri godine. Ono što bi bilo idealno jest da u ovih 30 mjeseci, koliko traje rok za ovu dionicu, barem jednu sljedeću pripremimo za izvođenje radova kako bismo imali kontinuitet", apelirao je župan Kolar.