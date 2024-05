Počinje gradnja novog prijelaza prema BiH kod Gradiške, radovi će trajati oko godinu dana

Izgradnja graničnog prijelaza između Hrvatske i BiH uz novi most preko Save kod Gradiške počet će ovog tjedna što bi trebalo osigurati puštanje u promet nove i najbrže cestovne veze od Zagreba do sjevernih dijelova susjedne države.

Hrvatsko ministarstvo financija, koje financira gradnju graničnog prijelaza, potvrdilo je kako je početak radova, koji je prvotno planiran za 10. travnja, pomaknut pa se očekuje ovog tjedna.

"U tijeku je doprema potrebnih gradilišnih kontejnera i ograde, a do kraja tjedna potrebnih strojeva i opreme te građevinske armature. Dakle, po predaji gradilišta izvođaču, radovi teku prema planiranoj dinamici", stoji u očitovanju ministarstva kako ga prenose banjolučke "Nezavisne novine".

Granični prijelaz s hrvatske strane posljednji je objekt koji nedostaje kako bi napokon bio u funkciji novi most, vrijedan 20 milijuna eura, izgrađen uz financijsku potporu Europske unije prije dvije godine. On je sastavni dio autoceste koja od Bosanske Gradiške vodi jednom krakom do Banje Luke, a drugim do Doboja, uz planirani priključak na autocestu na koridoru V c ka Sarajevu i Pločama.

Trenutačno su u tijeku radovi na izgradnji spojne brze ceste do Okučana, koja s hrvatske stranke povezuje most s autocestom Zagreb-Lipovac, a oni trebaju biti dovršeni prije nego što u funkciji bude i granični prijelaz, što se očekuje u razdoblju od 12 mjeseci.

Novi cestovni prijelaz znatno bi rasteretio promet, koji se s bosanskohercegovačke strane sada odvija kroz samu Bosansku Gradišku i uski most preko Save.

Zbog činjenice da se tim pravcem odvija najveći dio teretnog cestovnog prometa između dvije države česta su zagušenja i prometni čepovi.