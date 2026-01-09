Obavijesti

News

Počinje skijaška sezona, mijenja se radno vrijeme Žičare Sljeme

Počinje skijaška sezona, mijenja se radno vrijeme Žičare Sljeme
Zagreb: Dok je grad obavijen maglom, Sljeme je okupano suncem | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Radnim danima prvi polazak žičare je u 8 sati. Zadnji polazak s Donje postaje je u 16.30, dok je posljednja vožnja sa Sljemena u 17 sati

Radno vrijeme žičare Sljeme od subote, 10. siječnja, prilagođava se početku skijaške sezone na Sljemenu.

Radnim danima prvi polazak žičare je u 8 sati. Zadnji polazak s Donje postaje je u 16.30, dok je posljednja vožnja sa Sljemena u 17 sati. Vikendom, subotom i nedjeljom, žičara također kreće u 8 sati, a zadnji polazak s Donje postaje je u 17.30, dok se sa Sljemena može krenuti do 18 sati.

Mijenja se i radno vrijeme garaže. Radnim danima ulaz u garažu moguć je od 7.30 do 16.30 sati, a izlaz je omogućen do 18.30 sati. Vikendom je ulaz otvoren od 7.30 do 17.30 sati, dok je izlaz moguć do 19.30 sati.

Građanima su za dolazak do žičare na raspolaganju i linije javnog prijevoza. Tramvajskim linijama 8 i 14 može se doći do Mihaljevca, odakle linija 15 vozi do donje postaje u Gračanskom dolju. U zoni žičare nalaze se i autobusna stajališta koja koriste linije 140, 227 i 233.

