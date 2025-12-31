Počinju radovi na A1 na čvoru kod Splita, gužve se očekuju do sredine lipnja 2026. godine

Zbog nastavka dogradnje čvora Split u Dugopolju, ključnoj prometnoj točki koja povezuje grad Split s autocestom A1, od 7. siječnja počinje nova regulacija prometa u zoni čvora te na tom dijelu autoceste. Zbog složenosti zahvata, promet na ovom dijelu autoceste bit će otežan, a tijekom izvođenja radova bit će uspostavljena privremena regulacija prometa.

Radovi dogradnje ovog čvora zbog složenosti podijeljeni su u faze. U prvoj fazi dograđena je izlazna trake u smjeru Splita, dok su radovi druge i treće faze objedinjeni u jednu i uključuju dogradnju izlaznih trakova smjer Zagreb i smjer Dubrovnik, proširenje nadvožnjaka za smjer Dubrovnik – Split, te proširenje rotora Podi nakon naplate u smjeru Splita dodavanjem dodatnog prometnog traka prema Splitu. U dijelu zahvata koji je planiran u drugoj fazi, izvodit će se samo radovi u zoni rotora Podi, dok se dio kojim se trebao proširiti cestarinski prolaz neće izvoditi obzirom na uvođenje novog sustava naplate cestarine.

Šibenik: Radovi na pristupnim cestama novoga izlaza sa A1 kod Šibenika | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Cilj dogradnje i rekonstrukcije čvora Split je povećanje kapaciteta i protočnosti prometa, osobito u ljetnim mjesecima, kada dolazi do učestalih zastoja i gužvi. Proširenjem nadvožnjaka omogućit će se prometovanje u dva traka u svakom smjeru, čime će se značajno poboljšati protočnost za vozila koja dolaze iz smjera Dubrovnika prema Splitu te iz Splita prema Zagrebu.

S obzirom na to da je čvor Split trenutno jedina veza Splita s autocestom, izvođenje radova pod prometom je tehnički i sigurnosno izuzetno zahtjevan projekt. U pojedinim fazama očekuju se ograničenja i usporenja u prometu, o čemu će korisnici biti pravovremeno obaviješteni. Za potrebe osiguranja zone radova, ali i sigurnosti korisnika uspostavit će se opsežna privremena regulacija prometa koju nije moguće postaviti u jednom danu – navode u HAC-u naglašavajući kako od 7. siječnja započinje uspostava regulacije prometa. To će trajati do 12. siječnja.

- Tijekom postavljanja privremene regulacije promet će se u zoni čvora Split odvijati redovno u svim smjerovima pod privremenim ograničenjima, od kojih izdvajamo potrebu zatvaranja dionice autoceste A1 od čvora Prgomet do čvora Split (samo u smjeru Dubrovnika) u noći s petka na subotu 9. na 10. siječnja od 21 do 6 sati. Radovi započinju u ponedjeljak, 12. siječnja, a regulacija prometa bit će do petka, 12. lipnja 2026. godine – ističu u HAC-u dodajući kako su određeni obilazni pravci za sve smjerove, a detalji se mogu pronaći na njihovim stranicama. Također navode i kako su, i uz novu regulaciju prometna moguća dodatna ograničenja prometa u vidu kratkotrajnih prekida prometa na svim prilazima čvoru zbog miniranja ili drugih radova.

- Svjesni smo da će privremena ograničenja i nova regulacija prometa u narednim mjesecima utjecati na svakodnevna putovanja i mogu dovesti do produljenja vremena putovanja. Prometno rješenje za ovu fazu radova izrađeno je u suradnji s prometnim stručnjacima, uzimajući u obzir sigurnost svih sudionika u prometu, tehničke zahtjeve gradilišta te potrebu za održavanjem protočnosti u najvećoj mogućoj mjeri. Završetkom projekta čvor Split promet će biti značajno protočniji, sigurniji i prilagođen potrebama sve većeg broja korisnika, osobito u razdobljima pojačanog prometa - poručuju iz HAC-a.