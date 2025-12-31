Obavijesti

News

Komentari 0
NAJAVA IZ HAC-A

Počinju radovi na A1 na čvoru kod Splita, gužve se očekuju do sredine lipnja 2026. godine

Piše Tina Jokić,
Čitanje članka: 2 min
Počinju radovi na A1 na čvoru kod Splita, gužve se očekuju do sredine lipnja 2026. godine
1
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Naoružajte se sa strpljenjem! Od 7. siječnja započinje uspostava posebne regulacije prometa što će trajati pet dana, a potom se kreće s opsežnim zahvatom. Vozit će se obilaznim pravcima, a bit će i ozbiljnih prekida

Zbog nastavka dogradnje čvora Split u Dugopolju, ključnoj prometnoj točki koja povezuje grad Split s autocestom A1, od 7. siječnja počinje nova regulacija prometa u zoni čvora te na tom dijelu autoceste. Zbog složenosti zahvata, promet na ovom dijelu autoceste bit će otežan, a tijekom izvođenja radova bit će uspostavljena privremena regulacija prometa.

Radovi dogradnje ovog čvora zbog složenosti podijeljeni su u faze. U prvoj fazi dograđena je izlazna trake u smjeru Splita, dok su radovi druge i treće faze objedinjeni u jednu i uključuju dogradnju izlaznih trakova smjer Zagreb i smjer Dubrovnik, proširenje nadvožnjaka za smjer Dubrovnik – Split, te proširenje rotora Podi nakon naplate u smjeru Splita dodavanjem dodatnog prometnog traka prema Splitu. U dijelu zahvata koji je planiran u drugoj fazi, izvodit će se samo radovi u zoni rotora Podi, dok se dio kojim se trebao proširiti cestarinski prolaz neće izvoditi obzirom na uvođenje novog sustava naplate cestarine.

Šibenik: Radovi na pristupnim cestama novoga izlaza sa A1 kod Šibenika
Šibenik: Radovi na pristupnim cestama novoga izlaza sa A1 kod Šibenika | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Cilj dogradnje i rekonstrukcije čvora Split je povećanje kapaciteta i protočnosti prometa, osobito u ljetnim mjesecima, kada dolazi do učestalih zastoja i gužvi. Proširenjem nadvožnjaka omogućit će se prometovanje u dva traka u svakom smjeru, čime će se značajno poboljšati protočnost za vozila koja dolaze iz smjera Dubrovnika prema Splitu te iz Splita prema Zagrebu.

S obzirom na to da je čvor Split trenutno jedina veza Splita s autocestom, izvođenje radova pod prometom je tehnički i sigurnosno izuzetno zahtjevan projekt. U pojedinim fazama očekuju se ograničenja i usporenja u prometu, o čemu će korisnici biti pravovremeno obaviješteni. Za potrebe osiguranja zone radova, ali i sigurnosti korisnika uspostavit će se opsežna privremena regulacija prometa koju nije moguće postaviti u jednom danu – navode u HAC-u naglašavajući kako od 7. siječnja započinje uspostava regulacije prometa. To će trajati do 12. siječnja.

DONIJELI NOVI ZAKON Hrvatski sabor: Od 1. ožujka 2027. jedinstveni elektronički sustav naplate cestarina
Hrvatski sabor: Od 1. ožujka 2027. jedinstveni elektronički sustav naplate cestarina

- Tijekom postavljanja privremene regulacije promet će se u zoni čvora Split odvijati redovno u svim smjerovima pod privremenim ograničenjima, od kojih izdvajamo potrebu zatvaranja dionice autoceste A1 od čvora Prgomet do čvora Split (samo u smjeru Dubrovnika) u noći s petka na subotu 9. na 10. siječnja od 21 do 6 sati. Radovi započinju u ponedjeljak, 12. siječnja, a regulacija prometa bit će do petka, 12. lipnja 2026. godine – ističu u HAC-u dodajući kako su određeni obilazni pravci za sve smjerove, a detalji se mogu pronaći na njihovim stranicama. Također navode i kako su, i uz novu regulaciju prometna moguća dodatna ograničenja prometa u vidu kratkotrajnih prekida prometa na svim prilazima čvoru zbog miniranja ili drugih radova.

- Svjesni smo da će privremena ograničenja i nova regulacija prometa u narednim mjesecima utjecati na svakodnevna putovanja i mogu dovesti do produljenja vremena putovanja. Prometno rješenje za ovu fazu radova izrađeno je u suradnji s prometnim stručnjacima, uzimajući u obzir sigurnost svih sudionika u prometu, tehničke zahtjeve gradilišta te potrebu za održavanjem protočnosti u najvećoj mogućoj mjeri. Završetkom projekta čvor Split  promet  će biti značajno protočniji, sigurniji i prilagođen potrebama sve većeg broja korisnika, osobito u razdobljima pojačanog prometa - poručuju iz HAC-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pogledajte unutrašnjost Putinove vile koja je navodno bila meta: Kič i zlato posvuda
SKRIVENA REZIDENCIJA

Pogledajte unutrašnjost Putinove vile koja je navodno bila meta: Kič i zlato posvuda

Nije rezidencija Valdai njegova najraskošnija. Ta titula vjerojatno bi pripala palači na Crnom moru.  Nije Valdai ni najsigurnija nekretnina koju Putin posjeduje. Ali mu je najdraža...
Dopunsko poskupljuje od 1. veljače: Evo koliko ćete plaćati
LOŠE VIJESTI ZA GRAĐANE

Dopunsko poskupljuje od 1. veljače: Evo koliko ćete plaćati

Navedena Odluka počet će se primjenjivati od 1. veljače 2026. godine i to na sve trenutno važeće, kao i na novougovorene police
'Bili su dobra obitelj, pomagali su jedni drugima'. Psihologinja: 'Roditelji danas ostaju sami'
TRAGEDIJA U SUKOŠANU

'Bili su dobra obitelj, pomagali su jedni drugima'. Psihologinja: 'Roditelji danas ostaju sami'

Mladić bolovao od autizma. Mještani Sukošana su potreseni. To je dobra obitelj, kažu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025