Obavijesti

News

Komentari 0
DONIJELI NOVI ZAKON

Hrvatski sabor: Od 1. ožujka 2027. jedinstveni elektronički sustav naplate cestarina

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatski sabor: Od 1. ožujka 2027. jedinstveni elektronički sustav naplate cestarina
3
Zagreb: Sabor glasovanjem zaključuje 8. sjednicu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Elektronički sustav za naplatu cestarine (ESNC) uključivat će prijavu registarske oznake i valjanog sredstva plaćanja – obvezno za laka vozila do 3,5 tona

Hrvatski sabor je u ponedjeljak donio novi Zakon o naplati cestarine, kojim se od 1. ožujka 2027. godine uvodi jedinstveni elektronički sustav naplate cestarina na čitavoj mreži autocesta u Hrvatskoj, a koji bi trebao značajno poboljšati protočnost prometa. Novi sustav predviđa slobodan protok vozila bez zaustavljanja zbog plaćanja cestarine, omogućava prolazak bez zaustavljanja i pri brzinama do 130 km na sat.

Počiva na dvjema tehnologijama – ENC uređaju u vozilu i automatskom očitavanju registarskih pločica putem kamera.

Elektronički sustav za naplatu cestarine (ESNC) uključivat će prijavu registarske oznake i valjanog sredstva plaćanja – obvezno za laka vozila do 3,5 tona. Teška vozila morat će koristiti ENC i automatsko očitavanje registarskih pločica.

KREĆE OD OŽUJKA 2027. Državni tajnik Mihotić tvrdi: Novi sustav naplate cestarine poboljšat će protočnost prometa
Državni tajnik Mihotić tvrdi: Novi sustav naplate cestarine poboljšat će protočnost prometa

Uključenje u ESNC moći će se obaviti putem jedinstvenog nacionalnog web prodajnog mjesta, mobilne aplikacije, drugih digitalnih servisa te na namjenskim stazama za brzo uključenje. Moći će se provesti i u prodajnim uredima upravitelja autocesta ili na drugim prodajnim mjestima trećih osoba koje imaju ugovor sa subjektima za naplatu cestarine.

Nakon što se novi sustav uvede, neko vrijeme postojat će još naplatne kućice na ulazima na autocestu, iako u njima neće biti ljudi, ni rampe pored njih.

Postavljanje portala i kamera je počelo na autocesti A3, a ukupno je planirano postavljanje 212 portala na mreži kojom upravljaju Hrvatske autoceste (HAC) i ostali koncesionari.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dvije jake eksplozije odjeknule u Dugavama: 'Kao da je bomba'
IZDIGAO SE DIM

Dvije jake eksplozije odjeknule u Dugavama: 'Kao da je bomba'

Nije riječ o pirotehnici kakvu sam ikad čuo. Nakon eksplozije u zrak se digao gusti dim - kaže nam čitatelj.
EKSKLUZIVNO! Milijan Brkić u Parku prirode digao vilu od 900 tisuća eura: 'To je čista emocija'
VASINO VELEBITSKO GNIJEZDO

EKSKLUZIVNO! Milijan Brkić u Parku prirode digao vilu od 900 tisuća eura: 'To je čista emocija'

Luksuzna Vila Alfa podno Velebita uz tri sobe ima i grijani bazen i konobu, upravo traje kategorizacija kojom traži pet zvjezdica. Saznali smo i cijenu po kojoj će se iznajmljivati. Brkić je za 24sata razbio dugogodišnju šutnju
Ovo je Ahmed, musliman koji je spasio Židove: 'To je najhrabrija stvar koju sam vidio u životu!'
HRABAR ČIN

Ovo je Ahmed, musliman koji je spasio Židove: 'To je najhrabrija stvar koju sam vidio u životu!'

Otac i sin su u Australiji napali Židove. Ubili su 15 ljudi. Napad je okarakteriziran kao "teroristički čin"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025