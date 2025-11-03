Dok svakodnevno osjetimo težinu preživljavanja koje su mahom posljedica njihove nesposobnosti, oni nas uvjeravaju da živimo u ružičastom svijetu blagostanja, i još se čude kako to ne vidimo
KOMENTAR: JASMINA SARIĆ ČEDIĆ PLUS+
Podaci Eurostata jasan su dokaz koliko nas političari obmanjuju
Čitanje članka: 1 min
Često oni kojih se naši tekstovi tiču znaju vrlo manipulativno komentirati da smo tendenciozni, skloni napuhavanju, da iskrivljujemo istinu... Svašta će oni reći kako bi stvorili lažnu sliku o sebi, svom radu i okolnostima u koje su nas doveli, a pod “oni”, naravno, mislimo na političare. Na vladajuće i odgovorne. Na muljatore bez premca.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku