KOMENTAR: JASMINA SARIĆ ČEDIĆ

Podaci Eurostata jasan su dokaz koliko nas političari obmanjuju

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Podaci Eurostata jasan su dokaz koliko nas političari obmanjuju
Zagreb: Izjava za medije Andreja Plenkovića nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Dok svakodnevno osjetimo težinu preživljavanja koje su mahom posljedica njihove nesposobnosti, oni nas uvjeravaju da živimo u ružičastom svijetu blagostanja, i još se čude kako to ne vidimo

Često oni kojih se naši tekstovi tiču znaju vrlo manipulativno komentirati da smo tendenciozni, skloni napuhavanju, da iskrivljujemo istinu... Svašta će oni reći kako bi stvorili lažnu sliku o sebi, svom radu i okolnostima u koje su nas doveli, a pod “oni”, naravno, mislimo na političare. Na vladajuće i odgovorne. Na muljatore bez premca.

