Podgorica uvela vize za turske državljane: 'Pratimo situaciju...'

Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) Turske priopćilo je u ponedjeljak da su, povodom događaja u Crnoj Gori, poduzete mjere radi osiguranja sigurnosti turskih državljana te da su u stalnom kontaktu s crnogorskim vlastima, dok je istodobno crnogorska vlada odlučila privremeno obustaviti bezvizni režim za državljane Turske.

Spirala nasilja i uništavanja imovine turskih državljana u Crnoj Gori pokrenuta je sinoć, nakon što je u subotu navečer nožem ozlijeđen mladić M. J. iz Podgorice. Zbog napada policija je uhitila državljanina Azerbajdžana Y. G. (31) i državljanina Turske N. D. (54). Oni su osumnjičeni za kazneno djelo nasilničkog ponašanja.

Nakon tog incidenta, ugostiteljski objekt u centru Podgorice, u vlasništvu turskog državljanina, demoliran je u noći na ponedjeljak. Podgorička policija istražuje i tko je u nedjelju navečer zapalio automobil u vlasništvu turske tvrtke “Zeren Motors” u Podgorici.

Također, grupa građana okupljenih u podgoričkom naselju Zabjelo, gdje se i dogodio napad na Podgoričana, skandirala je “Ubij Turčina”.

Na internetskoj stranici turskog MVP-a navodi se da su se tijekom proteklog vikenda u Crnoj Gori dogodili “neki mučni događaji koji su utjecali i na naše državljane”.

“Odmah po početku događaja uspostavljen je kontakt s crnogorskim vlastima te su poduzete potrebne mjere s ciljem osiguranja sigurnosti naših državljana”, priopćeno je iz turskog MVP-a. Dodali su da pomno prate razvoj situacije.

Crnogorska vlada je u ponedjeljak, na elektroničkoj sjednici, odlučila privremeno ukinuti bezvizni režim za državljane Turske.

Da će se o toj odluci raspravljati danas, odmah nakon incidenta najavio je i premijer Milojko Spajić.

U materijalu koji je danas razmatrala vlada navodi se da Crna Gora u potpunosti vodi računa o interesima i statusu oko 14.000 državljana Turske koji se nalaze na njenom teritoriju, te će poduzeti sve potrebne korake kako bi njihov boravak bio nesmetan i u skladu sa zakonom.

“Također, važno je istaknuti da će Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore, u suradnji s nadležnim institucijama, osigurati ubrzanu proceduru izdavanja viza svim državljanima Republike Turske koji su planirali dolazak, boravak ili tranzit kroz Crnu Goru, kako bi se negativni efekti prijelaznog razdoblja sveli na minimum”, navodi se u priopćenju crnogorske vlade.

Crnogorska policija je ranije priopćila da je sinoć u prostorije Odjela sigurnosti Podgorica privedeno 45 osoba - državljana Turske i Azerbajdžana - koje su bile predmet kriminalističke obrade, kao i provjere zakonitosti njihova boravka na teritoriju Crne Gore. Policija je uputila apel stanovnicima Podgorice “da ostanu dostojanstveni, da ne podliježu emocijama niti pozivima na linč”.

Na pozive na linč reagirali su brojni crnogorski dužnosnici. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović oštro je osudio napad u Podgorici, ali je i pozvao sve građanke i građane na smirenost i suzdržanost, istaknuvši da ne smije biti mjesta kolektivnoj krivnji niti stigmatizaciji cijelog naroda.

Ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović pozvao je sve u Crnoj Gori na suzdržanost i razboritost te naglasio da je krivnja individualna, dodavši da “u europskoj Crnoj Gori nema mjesta nasilju, nema mjesta samovolji i nema mjesta pokličima ‘Ubij Turčina!’ koji su se mogli čuti u Podgorici.”

U Podgorici tijekom dana nisu zabilježeni novi incidenti.