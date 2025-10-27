Obavijesti

News

Komentari 10
SVE JE UNIŠTENO

VIDEO U Podgorici su izboli mladića. Ljudi zapalili turski kafić koji nema veze s tim!

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO U Podgorici su izboli mladića. Ljudi zapalili turski kafić koji nema veze s tim!
Foto: Oči Podgorice/Facebook

Razumijem reakcije ljudi, u pravu su. Da se nešto slično dogodilo u mojoj zemlji, reagirao bih isto. Zato se ne mogu ljutiti zbog onoga što se dogodilo, rekao je vlasnik kafića

Tijekom noći uništen je restoran u centru Podgorice, koji je u vlasništvu turskog državljanina. Kako se može vidjeti na fotografijama i videozapisima s mjesta događaja, prozori su razbijeni, a unutrašnjost je zapaljena. Vlasnik restorana rekao je da razumije bijes građana koji su reagirali nakon incidenta u kojem su njegovi sunarodnjaci nožem nanijeli teške ozlijede mladiću iz Podgorice. 

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Podgorica 01:21
Podgorica | Video: Oči Podgorice/Facebook

- Razumijem reakcije ljudi, u pravu su. Da se nešto slično dogodilo u mojoj zemlji, reagirao bih isto. Zato se ne mogu ljutiti zbog onoga što se dogodilo - rekao je medijima. 

Policija za sada nije htjela iznositi detalje.

Podsjetimo, policajci su proveli raciju nakon što je pretučen i izboden mladić (25) iz Podgorice. Povodom toga brojni stanovnici okupili su se u nekoliko navrata te su skandirali pogrdne riječi protiv Turaka. Na terenu je bio veliki broj policajaca i inspektora. 

IZBOLI ČOVJEKA VIDEO Kaotična noć u Podgorici: Uhitili su 45 turskih državljana. 'Zabarikadirali su se u kasinu!'
VIDEO Kaotična noć u Podgorici: Uhitili su 45 turskih državljana. 'Zabarikadirali su se u kasinu!'

Podgorička policija je privela državljanina državljanina Azerbajdžana YG (31) i državljanina Turske ND (54), koji su osumnjičeni da su nanijeli teške ozlijede M.J. Također, policija je objavila kako je u prostorije Odjela sigurnosti Podgorica dovedeno 45 osoba - državljana Turske i Azerbajdžana - nad kojima je provedena kriminalistička obrada, kao i provjere u vezi sa zakonitošću boravka na području Crne Gore.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Aleš stigao pomoći sinu. Ubijen je. Osumnjičeni dijelio snimke oružja. Pisao da radi za mafiju
ZLOČIN KOJI JE ŠOKIRAO SLOVENIJU

Aleš stigao pomoći sinu. Ubijen je. Osumnjičeni dijelio snimke oružja. Pisao da radi za mafiju

Kako pišu Slovenske Novice, za napad se sumnjiči 21-godišnji S.J iz romskog naselja Mihovice.  Njega je policija privela u subotu... "Njegov online profil otkriva strast prema oružju, brzim njemačkim autima..."
Procurila uznemirujuća snimka! Oca pretukli i ubili ispred kluba. Dvoje ministara je dalo ostavke
STRAVA U SLOVENIJI

Procurila uznemirujuća snimka! Oca pretukli i ubili ispred kluba. Dvoje ministara je dalo ostavke

Prema riječima ranvatelja policije, policija je po dolasku utvrdila da je došlo do tučnjave između tri osobe
Detalji ubojstva u Sloveniji! Vikali su napadaču da ih ostavi na miru, da ga ne udara više...
STRAVIČNE SCENE

Detalji ubojstva u Sloveniji! Vikali su napadaču da ih ostavi na miru, da ga ne udara više...

Mladiću je u noćnom klubu u Novom Mestu prijetila skupina nasilnih Roma. On je pozvao oca, inače poznatog ugostitelja. Jedan iz skupine ga je napao. Udarao ga je dok je ležao na podu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025