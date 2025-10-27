VIDEO U Podgorici su izboli mladića. Ljudi zapalili turski kafić koji nema veze s tim!

Tijekom noći uništen je restoran u centru Podgorice, koji je u vlasništvu turskog državljanina. Kako se može vidjeti na fotografijama i videozapisima s mjesta događaja, prozori su razbijeni, a unutrašnjost je zapaljena. Vlasnik restorana rekao je da razumije bijes građana koji su reagirali nakon incidenta u kojem su njegovi sunarodnjaci nožem nanijeli teške ozlijede mladiću iz Podgorice.

Pokretanje videa... 01:21 Podgorica | Video: Oči Podgorice/Facebook

- Razumijem reakcije ljudi, u pravu su. Da se nešto slično dogodilo u mojoj zemlji, reagirao bih isto. Zato se ne mogu ljutiti zbog onoga što se dogodilo - rekao je medijima.

Policija za sada nije htjela iznositi detalje.

Podsjetimo, policajci su proveli raciju nakon što je pretučen i izboden mladić (25) iz Podgorice. Povodom toga brojni stanovnici okupili su se u nekoliko navrata te su skandirali pogrdne riječi protiv Turaka. Na terenu je bio veliki broj policajaca i inspektora.

Podgorička policija je privela državljanina državljanina Azerbajdžana YG (31) i državljanina Turske ND (54), koji su osumnjičeni da su nanijeli teške ozlijede M.J. Također, policija je objavila kako je u prostorije Odjela sigurnosti Podgorica dovedeno 45 osoba - državljana Turske i Azerbajdžana - nad kojima je provedena kriminalistička obrada, kao i provjere u vezi sa zakonitošću boravka na području Crne Gore.