'Podigao sam rolete i vidio kako ide bujica. Čuo sam vriske i jauke, ništa se nije vidjelo'

Najmanje 21 osoba izgubila je život u poplavama u BiH, započela potraga za nestalima | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Gore na na kamenolomu, kako su bile padaline i bujice, stvorila se brana od jalovine. Potom je došlo do odrona koji je udario u tu branu i kad je to puklo, uslijedio je daljnji odron. To je moje mišljenje, kaže mještanin