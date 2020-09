Podigli optužnicu: Mladi par se ugušio u apartmanu u Višnjanu

Državno odvjetništvo podiglo optužnicu protiv vlasnika i dimnjačarskog trgovačkog društva zbog smrti mladog para u agroturizmu Milena u selu Bačva kraj Višnjana. Umrli su od trovanja ugljikovim monoksidom...

<p>Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu je nakon provedene istrage, podiglo optužnicu protiv 35–godišnjaka i trgovačkog društva u kojem je okrivljenik odgovorna osoba zbog počinjenja teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti.</p><p>Optužnicom se okrivljenom 35–godišnjem direktoru trgovačkog društva, a koje obavlja poslove ovlaštenog dimnjačara na području Višnjana, stavlja na teret da je propustio postupati sukladno odredbama iz Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, kojom je dimnjačar dužan provjeriti ispravnost i funkcioniranje dimnjaka koji je spojen na plinski kotao za centralno grijanje i pripremu tople sanitarne vode, te o nedostacima obavijestiti ovlaštenog distributera koji je dužan odmah isključiti opskrbljivanje plinom dok se dimovodni objekt ne dovede u ispravno stanje. </p><h2>Ugljikov monoksid u sobu je došao preko instalacija</h2><p>Uslijed tog je propusta 25. listopada 2015. u apartmanu u sklopu ugostiteljskog objekta na području Višnjana, zbog tehničke neispravnosti dimnjaka koja je uzrokovala njegovu poroznost, došlo do izlaska dimnih plinova iz dimovodnog kanala dimnjaka kroz elektro prekidač rasvjete i kroz instalaciju klima uređaja, čime je u apartmanu došlo do znatnog povećanja ugljikovog monoksida kojeg je udisalo dvoje gostiju u apartmanu te se otrovali ugljikovim monoksidom i od toga preminuli, stoji u priopćenju.</p><p>Iako u optužnici ODO-a ne spominje se o kojem je to trgovačkom društvu riječ, kao ni ugostiteljskom objektu, doznajemo da se radi o slučaju o kojem smo već bezbroj puta izvještavali, kada su <strong>Patrik Blaško</strong> iz Poreča i<strong> Lara Nikolić</strong> iz Varvari, tragično preminuli u agroturizmu Milena u selu Bačva nedaleko Višnjana u Istri.</p><p>Podsjećamo, nakon svadbenog slavlja, njihova beživotna tijela u apartmanu su zatekli prijatelji nakon što se nisu pojavili na zajutrku. Odmah je alarmirana policija i Hitna pomoć, no mrtvozornik je mogao samo konstatirati smrt. Kako će kasnije pokazati obdukcija i toksikološko vještačenje, mladi par umro je od trovanja ugljikovim monoksidom, koji je u sobu navodno došao preko instalacija, a to su 2015. godine potvrdili i iz Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja ‘Ivan Vučetić’ iz Zagreba.</p><h2>Dimnjačar nije dobro pregledao instalacije?</h2><p>U međuvremenu Općinsko državno odvjetništvo u Puli podiglo je bilo i optužnicu samo protiv dimnjačara <strong>Đina Tomića</strong>, a koji je tada imao 23 godine i bio je zaposlen u tvrtki D.I.M.Š.O. iz mjesta Čavli. Teretili su ga da nije dobro pregledao instalacije, no kako se klupko odmotavalo uvidjelo se da on neće biti jedini koji će morati u svemu odgovarati.</p><p><br/> Nakon dodatnih vještačenja, terenskih i drugih parnica to se sada obistinilo, pa na optuženičku klupu sjeda i <strong>Marko Bajraktarević, </strong>ujedno i vlasnik tvrtke D.I.M.Š.O..</p><p>Prema najavi odvjetnice <strong>Ingrid Barić</strong> koja zastupa obitelji poginulih, a s kojom smo u međuvremenu telefonski kontaktirali, njemu će društvo najvjerojatnije praviti i drugi, moguće i sam vlasnik agroturizma kada se pokrenu i drugi parnički postupci. Hoće li to biti u onom kaznenom ili građanskom, pokazati će kao i dosada vrijeme.</p>