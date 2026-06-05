Podigli optužnicu protiv Amića i zeta! Nagovarali su čovjeka da ubije načelnika, da pali i truje...

Tri mjeseca nakon što su pokušali naručiti ubojstvo načelnika Općine Udbina, htjeli paliti i trovati stoku drugih poljoprivrednika, Županijsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv supružnika Darka Amića (52) i Nade Amić (51) te njihova zeta Ivana Odorovića (31).

Kako navode u priopćenju, Darka Amića terete za kazneno djelo poticanja na ubojstvo, a Nadu Amić za tri kaznena djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. Za isto kazneno djelo terete i njenog zeta Ivana Odorovića.

Sve se otkrilo početkom ožujka kada je ličko-senjska policija objavila vijest da je uhitila dvoje ljudi iz Perušića te jednog iz Gospića. Vrlo brzo se pročulo kako se radi upravo o članovima obitelji Amić, inače poznate po ranijim prijetnjama, ali i po tome što su nekada dobivali milijunske poticaje od države na račun svojih OPG-ova.

Kao što su to napravili i prije nekoliko godina, i ovaj put su prijetili načelniku Udbine Josipu Seučeku (39). Naime, upravo Darka Amića se tereti da je tijekom veljače nagovarao 44-godišnjaka, inače poznanika, da ubije načelnika. Ovaj je to odbio učiniti.

Nadu Amić se pak tereti da je od početka mjeseca veljače pa sve do 2. ožujka nagovarala istog poznanika da ugrozi živote i tjelesni integritet poljoprivrednika S. U. (42) i Z. B. (55) te da požarom, eksplozijom i otrovom izazove opasnost za načelnika Udbine. Poznaniku je za to nudila i nagradu, ali on je to odbio učiniti.

Ivana Odorovića se optužnicom tereti da je također tijekom veljače pa sve do 2. ožujka u više navrata nagovarao istog poznanika da izazove ugrozu za život i tjelesni integritet poljoprivrednika S. U. (42) te zahtijevao oda požarom, eksplozijom i otrovom izazove opasnost za oštećenika i njegovu imovinu. Muškarac je to, i u ovom slučaju, odbio učiniti.

Iz županijskog državnog odvjetništva u Karlovcu ističu kako su u optužnici predložili da optužno vijeće Županijskog suda u Karlovcu u odnosu na sve okrivljenike produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.