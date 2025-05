Podigli optužnicu protiv Palfi Sinčić: Bespravno je gradila na kleti u zaštićenom području

Oko godinu dana nakon naših tekstova o bespravnim radovima na kleti Vladimire Palfi Sinčić, supruge bivšeg europarlamentarca Ivana Vibora Sinčića, u ulici Oporovečki vinogradi, koja se nalazi na području zaštićenog kulturnog dobra, oglasilo se i tužiteljstvo.

Kako doznajemo, Općinsko kazneno državno odvjetništvo protiv nje je podiglo optužnicu. Traže od suda da ju kaznenim nalogom proglase krivom za protupravnu gradnju na području kulturnog dobra te joj izreknu kaznu zatvora od šest mjeseci uvjetno na dvije godine. To znači da neće u zatvor ako u sljedeće dvije godine ne počini novo kazneno djelo.

Ako uloži prigovor na nalog, on se ukida i sud ulazi u raspravu.

Palfi Sinčić terete da je od ožujka 2023. do lipnja 2023. u Ulici Oporovečki vinogradi u Zagrebu kao investitor i vlasnica katastarske čestice bez prethodno ishođenih posebnih uvjeta zaštite kulturnih dobara i potvrde glavnog projekta od Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba, izvodila građevinske radove na klijeti.

Zagreb: Kuća na adresi Oporovečki vinogradi 127 | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Učinila je to iako je bila svjesna da se katastarska čestica nalazi na području zaštićenog kulturnog dobra - Etnološkog područja Oporovečki vinogradi koje je temeljem rješenja Ministarstva kulture i medija, od 28. travnja 2005. upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

U sklopu tih radova na vinogradarsku klijet postavila je novo limeno krovište te izgradila potporne zidove.

Na ispitivanju u tužiteljstvu Palfi Sinčić branila se da se ne osjeća krivom.

- Radi se o potpornom zidu do 1 metra visine za koji ne treba građevinska dozvola. Riječ je o području klizišta i cesta se počela urušavati tako da su majstori podigli taj zid da ne dođe u ravninu ceste. Ja nisam znala da se radi o zaštićenom području dok mi to nije rekla susjeda i upozorila me da trebam zatražiti građevinsku dozvolu - govorila je Palfi Sinčić.

Dodala je kako se radi o staroj kući koju je kupila 2023. a koja je namijenjena za određene događaje, a nalazi se u dijelu gdje su uglavnom vikendice. Radovi su započeti tijekom svibnja 2023. kada se krenulo sa potpornim zidovima prije nego je saznala

da joj treba bilo kakva dozvola.

- Nakon započetih radova odmah je došla inspekcija te sam od susjede saznala da ne smijemo poduzimati radove na tom području. Dotad su već završeni radovi izvođenja novog pokrova te sam ishodila dozvolu od Gradskog ureda za zaštitu kulture Grada Zagreba. Zbog svega navedenog ne osjećam se krivom - branila se Palfi Sinčić.

Predstavnica Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode izvršila je uviđaj na mjestu prijave 14. lipnja 2023. te ponovno 1. kolovoza 2023. Utvrdila je da su na predmetnoj lokaciji izvedeni građevinski radovi bez zakonom propisanih odobrenja i

odobrene tehničke dokumentacije koju taj Zavod.

most | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL/Facebook

Zavod je odmah privremeno obustavio radove te o svemu obavijestio Ministarstvo kulture i medija.

Tužiteljstvo obranu okrivljene smatra usmjerenom izbjegavanju kaznene odgovornosti jer se, kao investitorica i vlasnica zemljišta i kleti na području zaštićenog kulturnog dobra, gdje je putem svoje tvrtke planirala provoditi različite događaje, trebala upoznati sa propisima i uvjetima građenja.

Iz rješenja Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode vidljivo je da nije dobila dozvolu za radove koje je izvršila.

Podsjetimo, u ožujku prošle godine ekskluzivno smo objavile da je Palfi-Sinčić kupila stan i navedenu klijet sa zemljištem koji zajedno vrijede preko 201.000 eura iako je primala minimalnu plaću od 592 eura neto u stranci Ključ Hrvatske (bivši Živi zid). Živi zid se raspao pet godina ranije upravo zbog svađe oko fotelje u Europskom parlamentu. Tada je put Bruxellesa otišao Ivan Sinčić, no novi mandat prošle godine nije uspio dobiti.

Na ilegalne radove su nas prvi upozorili susjedi koje smo zatekli obilazeći nekretninu.

- Cijelo područje Oporovečkih vinograda je zaštićeno kulturno dobro. Ovdje se ne smije mijenjati vizure i rekonstruirati objekte bez suglasnosti Zavoda za zaštitu kulturnih dobara. Primjerice, ako želite promijeniti crijep, ne možete staviti novi, nego morate naći stari "biber" crijep kako bi se očuvala kulturna baština. Ništa ne smijemo raditi bez projekta koji prolazi strogu kontrolu. A Sinčići su čim su došli krenuli bahato u preuređivanje bez ikakvih dokumenata. Betonirali su podeste, preuredili klet iznutra, stavili limeni krov što je ovdje neprihvatljivo - rekli su nam susjedi.

Konzervatori su pobrojali i što je sve odradila bez potrebnih odobrenja. Zamijenila je stari krov limenim, na parceli su izvedeni i potporni zidovi promjenjive visine, plato, septička jama, na dnu parcele je napravljen betonski temelj za još jedan potporni zid, srušeno je jedno stablo...