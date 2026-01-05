Podigli su optužnicu protiv mladića (29) koji je sjekirom u Međimurju ubio majku i očuha

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je optužnicu protiv hrvatskog državljanina (29) zbog strašnog ubojstva koje se prošlog ljeta dogodilo u Međimurju. Mladića se tereti za dva kaznena djela teškog ubojstva i jedno teško ubojstvo u pokušaju, a žrtve su bili njegova majka (49) i njegov očuh (60) te njegov polubrat (24).

U optužnici se navodi da je mladić 6. srpnja 2025. godine oko 5 sati ujutro u obiteljskoj kući, smještenoj u jednom mjestu u Međimurskoj županiji, nakon konzumacije psihoaktivnih tvari uzeo sjekiru te zadao smrtonosne udarce svojoj u glavu svojoj majci i očuhu. Zbog zadobivenih višestrukih ozljeda majka je preminula na mjestu događaja, a očuh je prevezen u bolnicu s osobito teškim tjelesnim ozljedama te je u listopadu 2025. godine tamo i preminuo.

U optužnici se također navodi kako je okrivljenik, nakon što je usmrtio roditelje, napao i svojeg polubrata te mu na spavanju zadao više udaraca sjekirom u glavu i ruku i tako mu nanio teške tjelesne ozljede.

Državno odvjetništvo u optužnici je Županijskom sudu u Varaždinu predložilo da se okrivljeniku, koji se već nalazi u istražnom zatvoru, isti i produlji, a kao razloge naveli su opasnost od ponavljanja kaznenih djela te činjenicu da je riječ o iznimno teškim okolnostima počinjenja zločina za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora.