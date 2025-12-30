Obavijesti

DORH podigao optužnicu za likvidaciju kuma u Maksimiru: Iz ljubomore ispalio 16 metaka

DORH podigao optužnicu za likvidaciju kuma u Maksimiru: Iz ljubomore ispalio 16 metaka
Zagreb: Zapaljene svijeće na mjestu ubojstva na Aveniji Gojka Šuška

DORH je podigao optužnicu protiv 38-godišnjaka koji se tereti da je početkom srpnja na Aveniji Gojka Šuška vatrenim oružjem ubio dugogodišnjeg prijatelja i kuma

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv 38-godišnjeg Antonija A., kojega terete za teško ubojstvo počinjeno 6. srpnja u Zagrebu. Kako je objavljeno na službenim stranicama DORH-a, okrivljenik se sumnjiči da je iz bezobzirne osvete vatrenim oružjem usmrtio 33-godišnjeg Ivana K., svog kuma i dugogodišnjeg prijatelja.

Prema navodima optužnice, zločin se dogodio 6. srpnja 2025. godine na Aveniji Gojka Šuška u zagrebačkom Maksimiru. Okrivljenik je, potaknut ljubomorom i željom za osvetom, ispalio više hitaca u žrtvu s namjerom da je usmrti. Ivan K. zadobio je osobito teške ozljede te je preminuo na mjestu događaja.

Podsjetimo, ranije se pisalo o tome da je Antonio A. godinama sumnjao da je njegov kum u intimnom odnosu s njegovom partnericom, što je među njima često izazivalo napetosti i sukobe. Unatoč dugogodišnjem prijateljstvu i činjenici da mu je žrtva bila kum, u njega je ispalio čak 16 metaka.

U optužnici se navodi da je 38-godišnjak tog dana oko 17.20 sati osobnim automobilom došao na zapadni dio Avenije Gojka Šuška i parkirao vozilo. Nakon što je ugledao Ivana K., koji se također netom prije dovezao, izašao je iz automobila i na nogostupu iz vatrenog oružja zapucao prema njemu. Nakon što je žrtva smrtno stradala, vratio se u vozilo i pobjegao s mjesta zločina.

Policija je nakon dvodnevne intenzivne potrage osumnjičenog uhitila 8. srpnja u 16.10 sati na rubnom području Sesveta, u vikendici u blizini Kašine.

- Intenzivnim operativnim radom na terenu, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke su danas, 8. srpnja oko 16.10 sati, u vikendici na području Sesveta, locirali, pronašli i uhitili 38-godišnjeg muškarca koji se dovodi u svezu s počinjenjem kaznenog djela ubojstva 6. srpnja na području Maksimira - javlja je tad policija.

Iz DORH-a su priopćili kako su sudu predložili produljenje istražnog zatvora za okrivljenika zbog opasnosti od bijega te mogućnosti ponavljanja kaznenog djela.

