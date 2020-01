Podignuli optužnicu: Opljačkao je 12 trgovina, prijetio nožem

Okrivljenika terete da je to počinio od početka kolovoza do 23. rujna 2019. godine na užem području Rijeke, i to tako da je ulazio u prostore trgovina u većini slučajeva zamaskiran. To bi radio tako da je majicu u kojoj je bio odjeven navlačio preko glave, čime je pokrio veći dio lica, a potom je zaprijetio prodavačicama nožem ili u nekim slučajevima plastičnim pištoljem.

Od njih je tražio da mu predaju sav novac koji se nalazi u registar blagajni, a u nekim je slučajevima je i sam uzimao novac iz iste.

Državno odvjetništvo predložilo je u optužnici da se dotičnome produlji trajanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela.