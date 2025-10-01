Obavijesti

POTVRDIO DORH

Podigli optužnicu protiv Dabre: Dao je djetetu da puca iz vojne puške, prijeti mu zatvor!

Piše Bogdan Blotnej, Luka Safundžić,
Zbog lošeg utjecaja na dijete, što ga je upoznavao i podučavao radu s oružjem, prijeti mu do pet godina zatvora. Još tri mu prijeti zbog nelegalnog kalašnjikova

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku podiglo je pred Općinskim sudom u Vukovaru optužnicu protiv Josipa Dabre zbog dva kaznena djela.

Prvo se odnosi na povrede djetetovih prava iz članka 177. stavak 2. Kaznenog zakona. Prema njemu, tko navodi dijete na ponašanje štetno za njegov razvoj, može biti kažnjen odlaskom u zatvor od jedne do pet godina.

ISPITALI SVJEDOKE VIDEO Josip Dabro izašao je iz istražnog zatvora. Skandirali u dvorištu: 'Dabro mi te volimo'
VIDEO Josip Dabro izašao je iz istražnog zatvora. Skandirali u dvorištu: 'Dabro mi te volimo'

Naime, nakon objave video snimki gdje Dabro prvo puca iz pištolja iz automobila, a potom iz puške, tužiteljstvo je došlo do niza videa gdje je omogućio djetetu korištenja oružja. U zahtjevu za skidanjem imuniteta navedeno je kako podučavao dijete "pucanje iz pištolja, iz automatske puške, bacanje i aktiviranje eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu, rastavljanje i čišćenje automatske puške i pripadajućih spremnika, a pri tome ga je snimao dajući mu upute o korištenju navedenog oružja".

Državno odvjetništvo ga tereti i za nedozvoljeno posjedovanje automatske puške vojnog podrijetla. Za to mu prijeti do tri godine zatvora.

VOLI SKUPE STVARI Revolveraš Dabro kupio je novi luksuzni sat od 5600 €: 'Imam dobru plaću, ne štedim na sebi'
Revolveraš Dabro kupio je novi luksuzni sat od 5600 €: 'Imam dobru plaću, ne štedim na sebi'

Podsjetimo, Dabro je zbog svega neko vrijeme proveo u istražnom zatvoru u Osijeku. Ondje su ga smjestili zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Čim su oni ispitani, pušten je na slobodu.

Njegov odvjetnik još čeka informacije tužiteljstva.

- Ništa nisam dobio, nikakvu obavijest, nikakvu optužnicu - Šime Matak, odvjetnik Josipa Dabre

Dabro se još u veljači očitovao na optužbe prozivajući ih lažnima.

- Pročitao sam da sam djetetu davao ručne bombe, to je laž, ja u životu nisam držao bombu u rukama. Vidite i sami da je šest tjedana na jednom tjedniku Josip Dabro konstantno na naslovnici. Ako treba ići u zatvor, ja ću to preležati na jednoj strani, ali mandat ne dam nikome – komentirao je Dabro za Večernji list.

