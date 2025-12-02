Obavijesti

Podignuta optužnica protiv 'Korona Kida', žele mu oduzeti gotovo 500.000 opranih eura

2
Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je podiglo optužnicu protiv Filipa Mihalića i njegovog oca Anđelka zbog 1,3 milijuna lažnih testova za COVID-19

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je u utorak pred Općinskim sudom u Varaždinu podiglo optužnicu protiv Filipa Mihalića (26) zbog kaznenih djela krivotvorenja lijekova ili medicinskih proizvoda i pranja novca te protiv njegovog oca Anđelka zbog kaznenog djela krivotvorenja lijekova ili medicinskih proizvoda.

Podsjetimo, upravo su novinari 24sata otkrili ovu veliku aferu, i to nakon više desetaka razgovora sa suradnicima Filipa Mihalića, članovima njegove obitelji, prijateljima i policijskim istražiteljima. Mihaliće sumnjiče da su od kolovoza 2022. do svibnja 2023. organizirali prodaju brzih antigenskih testova za detekciju uzročnika bolesti Covid-19 koje su krivotvorili u tvornici u Turskoj. Sumnja se da su proizveli čak 1,326.000 krivotvorenih testova te ih prodavali u Hrvatskoj i u EU. 

Terete ih da su u razdoblju od 26. kolovoza 2022. do 25. svibnja 2023. na području Varaždina i u Turskoj, kao odgovorne osobe trgovačkog društva iz Varaždina, koje je bilo uvoznik brzih antigenskih testova za detekciju uzročnika bolesti COVID-19 od proizvođača iz Kine, ovlaštenog za stavljanje u promet na području Europske unije, u cilju stjecanja protupravne imovinske koristi, u tvornici u Istanbulu organizirali proizvodnju neoriginalnih testova koji oponašaju sastav, izgled i pakiranje originalnih testova.

- Proizveli su 1.326.000 komada neoriginalnih testova, koje su putem svog trgovačkog društva, lažno ih prikazujući kao originalne, uvezli u Republiku Hrvatsku i prodali društvima i ustanovama na području Republike Hrvatske, Grčke, Rumunjske, Austrije, Španjolske i SR Njemačke, ostvarivši time svom trgovačkom društvu protupravnu imovinsku korist u iznosu od 445.932,35 eura - navodi Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu.

Mihalić mlađi, poznatiji zbog ovog slučaja kao 'Korona Kid', je pokušao prikriti zaradu od lažnih testova. Tužiteljstvo navodi kako je 'zaradio' 445.932,35 eura pa navedeni novac isplatio sebi kao osnivaču na ime ostvarene dobiti društva.

- Predao ga je u banku radi oročenja. U optužnici je predloženo da se od okrivljenog 26-godišnjaka oduzme protupravna imovinska korist ostvarena kaznenim djelom pranja novca u iznosu od 445.932,35 eura - piše DORH.

