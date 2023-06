Podignuta optužnica! Trump optužen zbog zadržavanja povjerljivih dokumenata

Velika savezna porota podigla je optužnicu protiv Donalda Trumpa zbog zadržavanja povjerljivih vladinih dokumenata i ometanja pravde, doznaje se u petak od odvjetnika bivšeg američkog predsjednika i drugog upućenog izvora.

To je prva savezna optužnica u povijesti SAD-a protiv nekog bivšeg predsjednika.

Optužnica, koju je pokrenulo ministarstvo pravosuđa, predstavlja još jedan pravni izazov za Trumpa koji se sljedeće godine želi vratiti u Bijelu kuću.

Protiv njega je nedavno u New Yorku podignuta optužnica po 34 točke zbog zataškavanja izvanbračne afere za vrijeme predizborne kampanje, a predmet je i istraga u Washingtonu i Atlanti koje bi mogle rezultirati kaznenim optužnicama.

Trump je na društvenim mrežama objavio da se u utorak mora pojaviti u sudnici u Miamiju. "Ja sam nevin čovjek", napisao je Trump na platformi Truth.

Glasnogovornik specijalnog tužitelja Jacka Smitha, dužnosnika ministarstva pravosuđa koji je predvodio istragu, odbio je komentirati vijest jer je protuzakonito da vlada javno komentira zapečaćeni slučaj velike porote.

Anoniman izvor je za Reuters rekao da optužnica sadrži sedam točaka, a Trumpov odvjetnik Jim Trusty je za CNN izjavio da točke optužnice uključuju zavjeru, davanje lažnog iskaza, ometanje pravde i protuzakonito posjedovanje tajnih dokumenata prema Zakonu o špijunaži.

Odvjetnik očekuje da će do utorka dobiti uvid u optužnicu.

Ministarstvo pravosuđa istraživalo je da li je Trump nakon odlaska iz Bijele kuće 2021. pogrešno postupao s dokumentima koji su nosili oznaku tajnosti.

Nakon pretresa njegova imanja Mar-a-Lago u Palm Beachu na Floridi, prije gotovo godinu dana, istražitelji su zaplijenili oko 13.000 dokumenata. Njih 100 je sadržavalo povjerljive informacije koje moraju biti zaštićene.

Trump se ranije branio tvrdnjom da ti dokumenti više nisu povjerljivi jer im je on kao predsjednik skinuo oznaku tajnosti, no nije za to ponudio nikakve dokaze.

Predsjednik od 2017. do 2021., Trump je glavni favorit za republikansku predsjedničku nominaciju. Za sebe tvrdi da je žrtva politički motiviranog lova na vještice i optužuje ministarstvo pravosuđa za pristranost.

Nakon što je protiv Trumpa u New Yorku podignuta optužnica zbog zataškavanja izvanbračne afere, anketa Ipsosa i Reutersa je pokazala da je mu je porasla prednost pred ostalim republikanskim kandidatima za predsjedničku nominaciju.