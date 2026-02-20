Podignuta optužnica za Vjesnik: Evo za što se mladići sve terete

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je, kako javljaju, pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu optužnicu protiv prvookrivljenog državljanina Republike Hrvatske (2007.) i drugookrivljenog državljanina Republike Hrvatske (2007.) zbog teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti iz članka 222. stavka 1. u vezi s člankom 215. stavak 1. Kaznenog zakona.

Kako navode, podignutom optužnicom okrivljenici se terete da su 17. studenog 2025. u Zagrebu, u zgradi Vjesnika, zajedno i dogovorno postupali, na način da je na 15. katu zgrade, prvookrivljenik zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugookrivljenik zapalio papir iz te kutije i zapaljeni papir vratio u kartonsku kutiju.

Uslijed takvog postupanja obojice okrivljenika došlo je do ubrzanog širenja vatre te do požara više katova zgrade koja je u potpunosti uništena, čime su prouzročili materijalnu štetu velikih razmjera.

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu u optužnici je predložilo sudu produljenje istražnog zatvora u domu protiv obojice okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku).