Podiže cijene da ih spusti pred izbore, a Zagreb pliva u smeću

To je njegova uobičajena taktika. Kad nema izbora, Milan Bandić digne cijene kako bi ih prije nekih izbora mogao spustiti.

Kaže to jedan bivši suradnik Milana Bandića, a posljednji primjeri pokazuju da je u pravu. U Zagrebu će od početka svibnja drastično poskupjeti parkiranje, a od jeseni će ipak biti i poskupljenja odvoza otpada, pogotovo za one koji žive u manjim stanovima. Kako smo saznali, čak se razmatralo i poskupljenje karata za javni prijevoz, ali zasad prevladava stav da se ostave polusatne karte za četiri kune, a uvedu i dodatne, satne karte, do 10 kuna.

Za razliku od javnog prijevoza, Zagrebački holding je napravio nove prijedloge cijena za parkiranje i otpad. Parkiranje će u 1. zoni u centru grada poskupjeti sa šest na čak 10 kuna. U drugoj s tri na pet kuna, a u trećoj će biti dvije kune umjesto sadašnjih 1,5 kuna. Poskupljenje će biti i u javnim garažama, od dvije do pet kuna po satu.

Najviše će poskupjeti sat u Tuškancu, s pet na 10 kuna. Na Langovu trgu i u Petrinjskoj poskupljenje će biti za četiri kune, na osam kuna po satu. U užem centru će se, osim toga, parkiranje naplaćivati do ponoći, a ne samo do 21 sat kao dosad. Plaćanja parkiranja više neće biti izuzeti ni stanari rubnih dijelova grada jer se uvodi dodatna, peta zona. Točne lokacije grad još nije odredio, ali tamo će za stanare parkiranje biti kunu po satu.

Iz Holdinga doznajemo da će gradonačelnik Milan Bandić odobriti ova poskupljenja. Pred izbore je spuštao cijene parkiranja. Također, iako je gradonačelnik najavljivao da nema poskupljenja odvoza otpada, najesen stižu veći računi.

- To je neminovno. Kupujemo nove kamione, stiže više od 220.000 kanti već ovaj mjesec. Odvoz će morati poskupjeti - kaže nam upućeni sugovornik iz gradske uprave.

Prema posljednjem prijedlogu, koji Bandić još mora odobriti, račun će se dijeliti na fiksni i varijabilni dio. Fiksni je za sve 52 kune mjesečno. Varijabilni je po broju odvoza. Svaki odvoz kante od 80 litara trebao bi koštati dodatne 3,2 kune, a one od 120 litara još 4,8 kuna. Za kontejner od 1100 litara, kakvi su pred zgradama plaćalo bi se po 44 kune. Za manje stanove to će biti znatno povećanje jer se ukida sadašnji popust. U Gradu uvjeravaju da će do studenog uvesti elektroničku evidenciju svake kante, pa će naplaćivati samo one odvezene. Moći će se kupiti i dodatne vrećice po 10 kuna. U Gradu uvjeravaju i da stižu novi kamioni i kante.

Zagreb, 5. travnja, 9 sati, Jarun... Grad pliva u smeću

Svakodnevno primamo fotografije građana koji se žale da su kontejneri za papir i plastiku te zeleni otoci pretrpani.

Sramotne fotografije stižu iz cijeloga grada, a ova je snimljena jučer ujutro na Jarunu. Holding je smanjio broj odvoza, a nema niti dovoljno spremnika. Poručili su građanima da dojave na 072-500-400 kritična mjesta i zamolili za strpljenje do kraja godine.