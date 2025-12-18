Podjela unutar Katoličke Crkve ili je to samo pluralizam?

Javne molitve krunice muškaraca na hrvatskim trgovima već mjesecima izazivaju snažne društvene reakcije. U kontekstu različitih naglasaka u izjavama zagrebačkog i riječnog nadbiskupa, Dražena Kutleše i Mate Uzinića, u javnom prostoru otvara se pitanje postoji li podjela unutar Katoličke crkve. Riječki nadbiskup smatra da zabrana nije rješenje, ali je preporučio moliteljima da se zapitaju postaju li svojom molitvom bolji ljudi i unose li u društvo mir ili dodatne podjele.

- Kako je moguće da jedna takva reakcija i bijes iziđu iz molitve? I to je zapravo pokazatelj da to nije molitva, a ako i jest, da ona nema ništa s kršćanskom molitvom - rekao je Uzinić

Dok nadbiskup Uzinić u javnim molitvenim okupljanjima vidi opasnost ideološke zlouporabe vjere, Kutleša u njima prepoznaje izraz vjerske slobode te odgovor vjernika na duhovne i društvene izazove današnjeg vremena.

- Takva molitva, ako se ispravno shvati i prihvati, mnogima postaje snažno svjedočanstvo u vremenu kad se vjera nerijetko nastoji potisnuti u isključivo privatnu sferu i prikazati manje vrijednim čimbenikom društvenog života - naveo je zagrebački nadbiskup.

Teolog Zoran Grozdanov smatra da nije riječ o podjeli unutar Crkve nego o dobrodošlom pluralizmu glasova unutar Crkve.

- Kutleša je govorio iz političke perspektive, da molitelji imaju pravo na slobodu govora i vjeroispovijesti, kako je oni razumiju. Uzinić gotovo da je to ponovio. Uopće nije govorio da bi to zabranio. Pričaju istu stvar, samo što je Uzinić za razliku od Kutleše krenuo s pozicije je li to kršćanska molitva koju mi želimo - rekao je teolog.

Iako svi imamo pravo raditi što hoćemo, napominje kako je pitanje bismo li to trebali raditi, iako na to imamo pravo.

- Uzinić polazi od sadržaja onoga što se događalo. Kutleša, međutim, govori općenitije, kao da komentira bilo koju javnu manifestaciju. Mislim da Uzinić puno više govori iz evanđeoske perspektive, a to je da bi molitva, kao što je i rekao, trebala oplemenjivati mene i društvo oko mene. Čini li to molitva na trgovima? Ne bih rekao, jer se poziva na vrijednosti koje diskriminiraju konkretno žene - rekao je Grozdanović.

Evanđelje je priča o zaštiti konkretnog čovjeka ili manjine. Kod nas se “pila okrenula” i tumači se kao zaštita upitno većinskih tradicionalnih vrijednosti, zaključio je teolog Grozdanović. 