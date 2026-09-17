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Zahtjev stigao Ministarstvu

Podnesen zahtjev za oznaku 'Dokazana kvaliteta' za ekstra djevičansko maslinovo ulje

Piše HINA,
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Podnesen zahtjev za oznaku 'Dokazana kvaliteta' za ekstra djevičansko maslinovo ulje
Dubrava kod Tisnog: Zapo?ela berba maslina u braniteljskom masliniku | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je zahtjev za oznaku "Dokazana kvaliteta" za ekstra djevičansko maslinovo ulje, čime se nastoji povećati prepoznatljivost domaćih proizvoda i zaštititi proizvođače od nepoštenih praksi.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u četvrtak je izvijestilo da je zaprimilo zahtjev za priznavanje oznake "Dokazana kvaliteta“ za ekstra djevičansko maslinovo ulje, a podnositelj zahtjeva je Udruga maslinara i uljara Šibensko - kninske županije "Ulta Ekstra“. Kako se navodi u objavi na internetskim stranicama Ministarstva, svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 30 dana od dana objave ove obavijesti podnijeti prigovor na podneseni zahtjev sukladno Zakonu o poljoprivredi. Specifikacija proizvoda za ekstra djevičansko maslinovo ulje objavljena je na mrežnim stranicama Ministarstva.

Iz Ministarstva podsjećaju da su uspostavili dobrovoljni nacionalni sustav kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda "Dokazana kvaliteta“ radi postizanja veće prepoznatljivosti i promocije domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda više kvalitete odnosno proizvoda s posebnim karakteristikama unutar pojedinih sektora, između ostalih, mlijeka, mesa, voća, povrća, jaja, meda.

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Osim informiranja potrošača o dodanoj vrijednosti proizvoda odnosno o tome da je upravo Hrvatska zemlja podrijetla glavnog sastojka te ujedno i zemlja gdje je taj proizvod proizveden ili prerađen, taj sustav štiti i proizvođače od nepoštenih praksi.

Trenutno priznate oznake "Dokazana kvaliteta" odnose se na sektore voća, povrća, konzumnih jaja, mesa peradi, svježeg svinjskog mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda, junećeg mesa, meda i gljiva.

Takav nacionalni sustav kvalitete garancija je da se kupuje domaći proizvod za čiju kvalitetu su zaslužni visoki standardi u načinu proizvodnje i prerade proizvoda, briga za okoliš i dobrobit životinja te najkraće moguće vrijeme puta od polja i farmi do stola, a rezultat toga je i sve više certificiranih proizvođača koji su prepoznali značaj i prednost ovoga sustava, navodi se u objavi Ministarstva.

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