Podolnjak pisao predsjedniku Ustavnog suda o Kujundžiću

Robert Podolnjak (Most) je poslao otvoreno pismo predsjedniku Ustavnog suda Miroslavu Šeparoviću vezano uz opoziv ministra zdravstva Milana Kujundžića.

Pismo donosimo u cijelosti:

„Vašim nepostupanjem poslali ste poruku da su zahtjevi oporbenih zastupnika nevažni i svrstali se na stranu parlamentarne većine i Vlade“

Zagreb, 12. kolovoza 2019. – Saborski zastupnik Mosta prof.dr.sc. Robert Podolnjak, član saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, obratio se danas otvorenim pismom predsjedniku Ustavnog suda dr.sc. Miroslavu Šeparoviću vezano uz opoziv ministra Milana Kujundžića, jer smatra da je povrijeđen Ustav RH kada je zaključeno da predsjednik sabora nije dužan sazvati izvanrednu sjednicu kada petina zastupnika pokrene pitanje povjerenja predsjedniku ili članu Vlade, a u vrijeme kada sabor ne zasjeda redovito. Podolnjak, profesor Ustavnog prava na zagrebačkom Pravnom fakultetu, u pismu navodi kako je 22. srpnja 2019. više saborskih zastupnika uputilo prijedlog kojim se od Ustavnog suda traži da podnese Hrvatskom saboru izvješće o ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti, te o uočenim pojavama neustavnosti i zakonitosti, u svezi sa zaključkom Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Prema tom zaključku predsjednik sabora nije dužan sazvati izvanrednu sjednicu Sabora kada 1/5 zastupnika pokrene pitanje povjerenja predsjedniku Vlade, pojedinomu njezinom članu ili Vladi u cjelini u vrijeme kada Hrvatski sabor ne zasjeda redovito. Istovjetan prijedlog uputili su i svi oporbeni zastupnici članovi Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. „U podnescima koji su Vam upućeni ističe se da je donošenjem takvog zaključka došlo do bitne povrede Ustava RH, kojim je uspostavljen parlamentarni sustav. Najvažniji element je politička odgovornost vlade pred parlamentom, kolektivna i individualna i ne može biti parcijalna ili povremena. U svakom trenutku svojeg djelovanja Vlada, predsjednik Vlade i pojedini ministri odgovaraju Hrvatskom saboru, a ultimativni test njihove političke odgovornosti jest glasovanje o povjerenju. Procedure koje su Ustavom RH za to predviđene, (između ostalih i članak 116. Ustava), moraju se tumačiti u skladu s tim pa tako i odredba članka 116., stavak 4. da se „rasprava i glasovanje o povjerenju mora provesti najkasnije u roku 30 dana od dana dostave prijedloga Hrvatskom saboru“. No, usprkos ustavnopravnoj važnosti predmetnog pitanja i roka od 30 dana, Ustavni sud se nije očitovao, a niti predsjednica Republike nije na traženje zastupnika zatražila sazivanje izvanredne sjednice Sabora , u skladu s člankom 79., stavkom 2 Ustava RH“, navodi prof. Podolnjak u pismu.Prof. Podolnjak navodi kako je predsjednik Ustavnog suda javno priopćio kako „Ustavni sud postupa isključivo na vlastitu inicijativu kada i ako ocijeni da je to potrebno. Tako će biti i u ovom slučaju inicijative grupe zastupnika Hrvatskog sabora”. „Poštovani predsjedniče, ne radi se o običnom zahtjevu „grupe“ zastupnika, već o zahtjevu više od 1/5 zastupnika skoro svih oporbenih stranaka i zahtjevu svih oporbenih zastupnika u Odboru za Ustav. Riječ je o pitanju koje dijeli parlamentarnu većinu i oporbu i stoga je od iznimne važnosti za funkcioniranje parlamentarnog sustava u skladu s Ustavom. Vašim odgovorom i ne postupanjem vi zapravo šaljete pogrešne poruke u javnost – da se ne radi o važnom ustavnopravnom pitanju, odnosno da su zahtjevi oporbenih zastupnika i stranaka toliko nevažni, a da bi Ustavni sud trebao hitno održati sjednicu. Međutim, ne znam jeste li svjesni da je najgora poruka koju upućujete javnosti da ste se zapravo svrstali na stranu parlamentarne većine i Vlade, jer propuštanjem da se očitujete o zahtjevu oporbe, dopuštate da prođe ustavni rok od 30 dana, u kojem sabor mora raspraviti i glasovati o povjerenju ministru Kujundžiću“, ističe prof. Podolnjak. Podsjetio je kako je Ustavni sud prije šest godina, kada je Miroslav Šeparović bio član tog tijela, u par dana reagirao na Prijedlog odluke o raspisivanju državnog referenduma Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav od 24. listopada 2013. i upozorio Hrvatski sabor (Upozorenje Ustavnog suda broj: U-VIIR-5292/2013 od 28. listopada 2013) da pojedini dijelovi Prijedloga odluke ne osiguravaju zaštitu temeljnih vrednota hrvatske ustavne države. „Stoga apeliram na Vas da se Ustavni sud žurno i bez odgode očituje o zahtjevu oporbenih zastupnika, u skladu sa svojom ustavnom zadaćom da prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti te o uočenim pojavama neustavnosti i zakonitosti izvješćuje Hrvatski sabor“, zaključuje prof. Podolnjak.