Podravski poduzetnik utopio se u Dravi: 'Pozlilo mu je i ispao je iz čamca. Izvukli su ga prijatelji'
Obitelj i prijatelji opraštaju se od Mirka Mihaljića (63), vlasnika pilane i uspješnog poduzetnika iz Molve Greda, naselja na području Općine Molve, koji je u nedjelju poslijepodne izgubio život u nakon što se utopio u rijeci Dravi nedaleko od Ferdinandovca.
Mihaljić se s dvojicom prijatelja vozio čamcem. U jednom trenutku mu je pozlilo, čamac se prevrnuo, a Mihaljić je pao u Dravu. Prijatelji su ga odmah izvukli iz vode i pokušali ga reanimirati, no nažalost, spasa nije bilo.
- Obožavao je Dravu i zajedno smo na njoj odrastali. On je vozio čamac, a prijatelji su unatoč šoku učinili sve što je u njihovoj moći da ga spase. Nedavno je otišao u mirovinu i sad je trebao konačno uživati, no huda sudbina nam ga je uzela. Vjerojatno je imao srčani udar i zbog toga je došlo do tragedije - ispričao je za Podravski njegov brat Ivan Mihaljić.
Iza sebe je ostavio suprugu i četiri sina kojima je prepustio posao s pilanom.
Bio je član Udruge obrtnika Općine Molve, potpredsjednik Mjesnog odbora Molve Grede. Općinski načelnik Zdravko Ivančan proglasio je 22. rujna 2025. godine Danom žalosti na području Općine Molve.
