Sa stradalim muškarcem u čamcu su bila su još dvojica muškaraca
UŽAS
Utopio se muškarac (63) u Dravi kod Koprivnice: Ispao iz čamca
Čitanje članka: < 1 min
Muškarac (63) utopio se u rijeci Dravi kod Ferdinandovca u blizini Koprivnice u nedjelju poslijepodne. Do nesreće je došlo kada se prevrnuo čamac, piše koprivničko-križevačka policija.
Sa stradalim muškarcem u čamcu su bila su još dvojica muškaraca.
Očevid događaja je u tijeku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku