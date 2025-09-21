Utopio se muškarac (63) u Dravi kod Koprivnice: Ispao iz čamca

Muškarac (63) utopio se u rijeci Dravi kod Ferdinandovca u blizini Koprivnice u nedjelju poslijepodne. Do nesreće je došlo kada se prevrnuo čamac, piše koprivničko-križevačka policija.

Sa stradalim muškarcem u čamcu su bila su još dvojica muškaraca.

Očevid događaja je u tijeku.