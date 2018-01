'Podržat ćemo odluku ako nam se argumentiraju iznosi kazni'

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Andrija Mikulić (HDZ) u ponedjeljak je istaknuo da će gradski zastupnici HDZ na skupštinskoj sjednici u utorak podržati odluku o prikupljanju otpada na prijedlog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića ukoliko im se argumentiraju propisani iznosi naplate kazni za pojedini prekršaj koji se u tom prijedlogu odluke navode.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1198507 / andrija mikulić]

"Dosta je manjkava odluka i ima još dosta pitanja koja ćemo, nadam se, do sutra riješiti", istaknuo je Mikulić na konferenciji za novinare uoči sjednice zagrebačke Gradske skupštine na kojoj će biti prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u gradu Zagrebu.

Rekao je kako žele pojašnjenje oko iznosa kazni koje mogu doseći i 10.000 kuna.

"Ako nam se argumenti daju, onda ćemo tu odluku svakako podržati, ukoliko ne, na žalost, odluka neće proći", poručio je.

Mikulić je podsjetio kako na razini države nema propisanih iznosa kazni, a Grad Zagreb ih propisuje pa je pozvao Grad da to ne bude u prvom planu.

Primjetio je i da je predloženo da se kazna naplaćuje susjedu koji ima određenu količinu otpada kad taj otpad stvara određeni miris pa se pita plaća li Grad građanima Dubrave, Centra, Podsljemena što osjete miris s odlagališta otpada Jakuševec.

"To su manjkavosti oko kojih ćemo razgovarati i vidjeti što i kako", rekao je.

Smatra da treba podići svijest građana za odvojeno prikupljanje otpada, a ne definirati strogoću kaznama te upozorava da, što se tiče ozbiljne politike prema otpadu, tu Grad Zagreb "stoji na mjestu" jer nema ni plana gospodarenja otpadom niti strategije.

Podsjećajući da je rok donošenja odluke 1. veljače, upitao je zašto se, nakon Vladine odluke, čekalo tri mjeseca, da se Grad Zagreb uskladi pa je sad situacija takva da se odluka mora donijeti. No, dodao je, na prijedlog odluke pripremljeni su amandmani, pa se nada da će se tako olakšati građanima i poboljšati kvaliteta pružanja usluga.

"Nije problem odluku donijeti, ali treba je provesti", poručio je Mikulić pitajući je li Čistoća - podružnica Zagrebačkog holdinga pripremila spremnike i sve ostalo što je potrebno za provođenje te odluke.

Mikulić je na konferenciji za novinare negodovao i zbog premalog broja Zagrepčana koji se javljaju za obnovu pročelja te dodao da je svega pet zgrada apliciralo za obnovu pročelja. Podsjetio je na, kako kaže, grandiozne izjave gradonačelnika Bandića za taj projekt kojega je nazvao "zagrebačkim new dealom" te komentirao da "možda neki deal je, ali nije zagrebački".

Osvrnuo se i na Bandićeve najave smanjenja plaća u Gradskoj upravi te rekao da je to ingerencija gradonačelnika, ali smatra da ljudi za to što rade trebaju imati i adekvatnu plaću. U Gradu se, dodaje, može uštedjeti na drugim stvarima, primjerice na natječajima na koje se Grad javlja, a koji "padnu" zbog nekog detalja - a to onda košta.

Zagrebački SDP: Bandićeva odluka o otpadu potpuno promašena

Zagrebački SDP najavio je u ponedjeljak da neće podržati prijedlog odluke o otpadu zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića koji će se naći na sjednici Gradske skupštine 30. siječnja, ocijenivši da se se radi o potpuno promašenoj odluci, napravljenoj bez prethodne analize, koja ne odgovara današnjem vremenu.

"Svjedoci smo još jedne potpuno promašene odluke. Kada pogledate ovu odluku o otpadu, pokazuje se jedan potpuno nesustavan pristup. Rješenje je napravljeno bez ikakve analize te ne odgovara današnjem vremenu i onome što je Gradska skupština na nekoliko svojih tematskih sjednica o otpadu u zadnja dva mandata zaključila. Cijela ova odluka napravljena je tako kako je zbog nesposobnosti davatelja usluga - "Čistoće" te Gradske uprave", kazao je na konferenciji za novinare predsjednik zagrebačkog Kluba gradskih zastupnika SDP-a Zvane Brumnić.

Istaknuo je da je Gradska skupština tražila da pristup bude individualan, da građani budu sudionici toga, odnosno da budu honorirani da razdvoje otpad, te je ocijenio da je ovakva gradonačelnikova odluka uranilovka u kojoj će "svi građani platiti nesposobnost Gradske uprave, ali i podružnice Zagrebačkog holdinga - Čistoće koja je davatelj te odluke".

Bilo bi, kaže Brumnić, danas logično iskoristiti najmodernije tehnologije kada smo već zakasnili napraviti neke stvari na vrijeme, ne bi li to prikupljanje otpada na onu razinu na koju to želimo.

"Građani bi trebali plaćati otpad koji odlože. Ne može ideja odluke biti da se troškovi prebace na građane, već da građani koji naprave manje otpada i koji razdvajaju, da za to budu honorirani. Tehnologija je došla da te razine da smo mogli, kada pogledate u odluci, za cijenu jedne kazne imati čipirane kante s vaganjem, što bi značilo da bi svaki građanin imao karticu s kojom bi otvorio čipirani spremnik u kojem bi, kada ubaci otpad on bio izvagan i njemu bi bio pridružen trošak koji je napravljen", istaknuo je.

Kao još jedan problem u gradonačelnikovoj odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada izdvojio je učestalost odvoza miješanog komunalnog otpada te biootpada - jednom tjedno.

"Zamislite sedam dana doma čuvati ostatke ribe. Nema boljeg primjera što će se dogoditi građanima koji bi trebali jedanput u tjedan dana odložiti biorazgradivi otpad. Sedam dana bi građani doma trebali imati u vrećici od 30 litara otpad koji truli i smrdi", kazao je Brumnić.

SDP-ova gradska zastupnica Tamara Čubretović osvrnula se na sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada u Zagrebu, točku čije će se izmjene i dopune također naći na predstojećoj sjednici Gradske skupštine.

S obzirom da Zagreb iz proračuna financira 80 posto tih sredstava, a drugi dio financiraju građani, odnosno suvlasnici zgrada, Čubretović predlaže da se sredstva za obnovu zgrada financiraju iz fondova EU. Smatra da bi se Zagreb u ovom slučaju trebao oko toga dogovoriti s Vladom te tako rasteretiti proračun i građane koji nemaju dovoljno novca.

SDP-ova saborska zastupnica Vesna Nađ osvrnula se na točku dnevnog reda predstojeće sjednice Skupštine koja se odnosi na smanjenje plaća pročelnika, posebnih viših savjetnika gradonačelnika – specijalista, viših savjetnika gradonačelnika – specijalista i viših savjetnika predsjednika Gradske skupštine – specijalista za deset posto, ocijenivši da se radi o populističkoj mjeri.

"U obrazloženju se ističe da se to provodi u svrhu smanjenja rashoda gradskog proračuna te provođenja dodatnih mjera racionalizacije poslovanja. To nema veze s racionalizacijom, već se radi o čistoj palijativnoj, populitičkoj mjeri koja ocrtava politiku u Gradskoj upravi. Iz toga mi vidimo da gori crveno svjetlo na proračunu", ustvrdila je Nađ.