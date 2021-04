Ministar Marić, koji navodno nije bio svjestan da se saborski Odbor snima, osim što je rekao ono što je svakom ekonomistu jasno, a to je da se krpanje dugova prema veledrogerijama financira iz novog zaduženja, rekao je i da hitno trebamo krenuti sa smanjenjem rashoda i racionalizacijom zdravstvenog sustava. Pravi motiv ovog istupa je nalog premijera Andreja Plenkovića da se pronađe krivac za ovu situaciju u zdravstvu, očito je potrebno naći jednog visećeg Pedra, a to je Vili Beroš, poručuje Mostov Zvonimir Troskot referirajući se na prošlotjednu sjednicu saborskog Odbora za zdravstvo na kojoj je ministar financija Zdravko Marić "oprao" ministra zdravstva Vilija Beroša misleći da se sjednica ne snima.

- Beroš je rekao da se prijedlog zdravstvene reforme nalazi na stolu Vlade i tu je sad vidljivo da nema političke hrabrosti ni volje da se u reformu zdravstva i krene. Kao što nema hrabrosti, odgovornosti ni volje da se općenito krene u reforme - istaknuo je Troskot dodavši kako je nedopustivo da se odgovornost za stanje u zdravstvu prebacuje na građane koji su iselili iz Hrvatske jer, naglasio je, osobe koje su iselile nisu obveznici zdravstvenog osiguranja.

- Plenković i Marić nemaju ni evidenciju koji su to ljudi koji u Hrvatskoj trebaju koristiti usluge javnog zdravstva i koji su iselili. Nisu krivi ljudi koji su u Dublinu, Frankfurtu i inozemstvu, sama činjenica da se još uvijek vraćaju u Hrvatsku pokazatelj je da postoji ona mala tinjajuća nada za njih da bi se možda i vratili kada bi se pokrenule prave reforme, uključujući i zdravstvenu. No, Marić očito ne razumije da su upravo ti Hrvati koji žive u Dublinu i Frankfurtu generatori ekonomskog rasta. Prošle godine poslali su doznake iz inozemstva u iznosu dvije milijarde eura, što je pet posto gospodarskog rasta. I da nije tih ljudi, davno bi proračun Marića i Plenkovića kolaborirao - naglasio je.

Most, istaknuo je, traći prave suštinske reforme.

- 30 godina ih spominjemo, međutim nije se dogodilo apsolutno ništa, kako u zdravstvu tako ni u javnoj upravi, poticanju ekonomskih sloboda, borbi protiv korupcije, mirovinskom sustavu... - rekao je.

Odgovornost za stanje u zdravstvu, naglasio je Troskot, nije samo na Berošu.

- Mi tražimo odgovornost cijele Vlade, pogotovo Plenkovića koji je kao premijer direktno postavio Beroša na tu poziciju, a ne da odgovornost isključivo snosi Beroš. Ne treba jedino njega gaziti. Pozivamo Andreja Plenkovića i nekad superheroja, danas Pedra koji će visiti na grani, Vilija Beroša, da ulože maksimalne napore i da konačno skinu prašinu s prijedloga zdravstvenih reformi, da ga stave na javnu raspravu i da se provede reforma zdravstvenog sustava - rekao je dodavši kako će Most uvijek biti konstruktivan pa i kad je u pitanju davanje podrške vladajućima za provođenje reformi.

- Ukoliko ta reforma postoji, mi ćemo to podržati ako će biti najbolja za naše građane pa čak i pod cijenu pada popularnosti - poručio je Mostovac.

'Glasat ćemo za opoziv Beroša, ali nije samo on Pedro koji treba visiti, tu je odgovornost i premijera'

Na pitanje podržavaju li inicijativu SDP-a koji pokreće opoziv Beroša u Saboru, Nikola Grmoja je istaknuo kako oni kao oporba svaku inicijativu drugih oporbenih kolega po defaultu moraju podržati.

- Ali jasno je da nije samo Beroš Pedro koji treba visiti, odgovornost je premijera. Kao što smo bili racionalni kada su ga svi slavili pod utjecajem vladinog PR-a i stvarali od njega superheroja, propitkivali njega i njegove odluke, tako ni sada nećemo gaziti kada su svi krenuli u gaženje po nalogu premijera, ali ćemo glasati kao oporba za njegov opoziv - poručio je.

Lokalni izbori: 'Ne bavimo se u ovom trenutku kombinatorikom'

Govoreći o lokalnim izborima, Troskot kao kandidat za zagrebačkog gradonačelnika nije želio otkriti koje opcije je Most spreman podržati i surađivati s njima u Skupštini.

- U ovom trenutku se ne bavimo kombinatorikom što se tiče slaganja koalicija jer u ovom trenutku to smatramo određenim političkim trgovinama s kojima se mi ne bavimo jer mi ne znamo još kako će glasači odreagirati i u ovom trenutku to smatramo kao nepoštovanje volje samih birača. Mi ćemo prikupiti potpise, predstaviti programe, izaći na izbore 16. svibnja, vidjeti kako će sami glasači odlučiti, a nakon toga ćemo vidjeti bilo kakve dogovore oko same Skupštine - rekao je.

Na pitanje novinara postoji li neka politička opcija koja mu je neprihvatljiva, Troskot je istaknuo kako su im neprihvatljive bilo koje opcije starih struktura.

- Jer u Zagrebu želimo donijeti nešto novo i u tom smislu ćemo vidjeti tko su ljudi koji će ući u Skupštinu, tko su kandidati koji će uopće skupiti potpise. Čekat ćemo volju birača, nećemo raditi nikakve trgovine i postavljati nekakve trendove dok ne vidimo stvarno stanje jer ovo će biti najnekonvencionalniji izbori. Preostalo je još mjesec dana, štošta se može dogoditi. Što se tiče trendova i anketa, da je bilo vjerovati anketama danas bi imali Bernardića kao premijera, a Nino Raspudić i Marin Miletić ne bi bili u Saboru - istaknuo je.

Komentirao je i navode Tomislava Tomaševića, protukandidata u preuzimanju vlasti u Zagrebu, o tome da si sad u posljednji trenutak pojedini pročelnici podižu otpremnine.

- To je očekivano i to bih kao gradonačelnik osobno istražio i ne bih to dozvolio - rekao je.